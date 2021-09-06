Осторожно, охранная зона!

За работу магистральных сетей напряжением от 220 тысяч вольт и выше отвечают специалисты филиала «Россети ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири. В задачи компании входит модернизация подстанций и ЛЭП, развитие инфраструктуры, своевременное выполнение ремонтов и технического обслуживания электросетевого оборудования.

Энергетики напоминают: энергообъекты – зона повышенной опасности. Нарушение правил поведения вблизи подстанций и линий электропередачи влечет за собой серьезную опасность для жизни и здоровья людей, ставит под угрозу энергобезопасность и бесперебойность электроснабжения потребителей.

Согласно Постановлению Правительства № 160 для воздушных линий 220 кВ охранные зоны установлены на расстоянии от 25 метров от крайнего провода в обе стороны. В охранной зоне ЛЭП категорически ЗАПРЕЩЕНО:

- набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние предметы;

- проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут затруднить доступ к энергообъектам;

- организовывать складирование каких-либо материалов и свалки;

- размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов транспорта и т.д.;

- запускать любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, коптеры, модели вертолетов и самолетов и др.

Энергетики призывают граждан обращать внимание на предупреждающие знаки и таблички, соблюдать правила безопасности вблизи электросетевых объектов.

По данным забайкальских энергетиков, большинство людей нарушают в охранной зоне ЛЭП правила по невнимательности или беспечности. Однако есть категория граждан, которые делают это сознательно. Ради наживы они срезают металлоконструкции опор, подвергая при этом риску не только свою жизнь, но и надежное электроснабжение региона.