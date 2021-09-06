Депутат из Иркутска сбил девушку на пешеходном переходе и покинул место ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутске разгорается скандал с одним из депутатов Законодательного собрания Приангарья. Все началось с видеоролика в соцсетях. На кадрах девушка, котоаря называет себя спортсменкой, рассказала, что 18 августа попала под колеса автомобиля, за рулем которого находился депутат ЗС. Якобы, он сбил ее прямо на пешеходном переходе. Пострадавшая также добавила, что она получила закрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. Что касается политика, то он по словам девушки, не стал дожидаться приезда полицейских и уехал с места ДТП. При этом, он довез пострадавшую до больницы.

Видеоролик уже посмотрели следователи, которые начали проверку.

- Выяснилось, что 18 августа депутат действительно управлял внедорожником, на котором сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в Свердловском районе города, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Позже он сам явился в отдел полиции и сообщил о произошедшей аварии.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Возможно, вскоре появятся новые подробности. «Комсомолка» следит за развитием событий в этой истории.

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