«Они мне не доплатили»: в Иркутске сиделка украла у больной 93-летней пенсионерки украшения на 300 тысяч рублей Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Все ювелирные украшения на сумму около 300 тысяч рублей исчезли из квартиры 93-летней пенсионерки из Иркутска, после того, как она серьезно заболела и попала в больницу. При этом в квартиру пожилой женщины вовсе не проникли грабители. Родные пенсионерки, вспомнив, кто еще был в квартире, заподозрили в краже 56-летнюю сиделку, которая до госпитализации присматривала за бабушкой а затем уехала к себе домой в Вихоревку. И не ошиблись.

Найти ту самую сиделку в Вихоревке для полицейских было делом техники. В ее съемной квартире нашли часть золотых и серебряных украшений из шкатулки иркутской пенсионерки. На допросе она объяснила свой поступок так:

- Я взяла шкатулку с драгоценностями назло, - говорит задержанная женщина. – У меня была фиксированная зарплата – 1800 рублей в сутки. А я посчитала, что этого мало. У меня эмоции зашкалили, характер такой. Что именно я украла? Там была цепочка с подвеской, кулон с рубином, кольца с камушками.

Теперь преступница не будет получать в сутки вообще никакие деньги, так как на время следствия ее заключили под стражу в СИЗО. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продавщица пива из Иркутска пять лет обманывала людей, обещая «оформить кредит» в банке (Подробности)