"Отлетела на 3 метра и упала на асфальт": иркутский депутат на Ленд Крузере сбил девушку прямо на "зебре"

Депутат Антон Романов

Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом локтя, повреждение голеностопа… С такими повреждениями вот уже почти месяц находится дома на больничном спортсменка из Иркутска Яна (фамилию девушки не указываем из этических соображений – прим. Ред.). Девушка профессионально занимается кикбоксингом. Но такие травмы она получила вовсе не на ринге, пропустив лоу-кик, а на дороге в центре города. 18 августа Яна попала под колеса внедорожника прямо на пешеходном переходе. Управлял автомобилем депутат Законодательного Собрания Иркутской области Антон Романов.

- Все произошло на пересечении улиц Старкузьмихинская и Академического моста, - рассказывает Яна корреспонденту «КП» - Иркутск». – Я шла на тренировку вместе с двумя подругами. Когда переходили дорогу по пешеходному переходу, прямо на меня выехал Лэнд Крузер Прадо. Я даже не успела ничего понять, как автомобиль сбил меня и я, отлетев метра на три от «зебры», упала на асфальт.

После, по словам Яны, она смогла сама встать и отошла на обочину. Тут подбежали очевидцы, которые принялись звонить в скорую. Антон Романов остановился, вышел из машины.

- Он сказал, что ждать скорую бесполезно, так как все бригады, скорее всего, заняты ковидными пациентами, - продолжает Яна. – Предложил довезти до больницы. Мне помогли сесть в его машину, потом поехали в травмпункт. Со мной поехала подруга. По дороге Романов объяснил, что спешил на важную встречу, отвлекся на приборную панель и не заметил меня.

В больнице, по словам Яны, медики поставили ей сразу несколько диагнозов, наложили гипс на ногу, руку, разрешили ехать домой, лечиться амбулаторно. Антон Романов дождался девушку и отвез ее домой. Казалось бы, инцидент исчерпан. Но спустя почти три недели девушка решила записать видеообращение и выложить в соцсети. На видео она рассказала, что якобы, депутат обещал ей возместить моральный и материальный ущерб, но затем, мол, от своих слов отказался.

Ну а что же сам Антон Романов? Факта ДТП не скрывает и от СМИ не прячется.

Сразу подтвердил, что именно он наехал на Яну вечером, 18 августа. Вот только крайне удивился тому, что девушка рассказала об аварии на весь город.

- Я сожалею о том, что произошло, - комментирует корреспонденту «КП»-«Иркутск» Антон Романов. – Думаю, это бытовой случай, который может произойти с любым человеком. Если возвращаться в тот вечер, то я не только отвез Яну в больницу. Я дождался, пока ее осмотрит врач и довез до дома. То, что якобы куда-то торопился, – неправда.

По словам Антона Романова, в момент наезда на девушку он ехал со скоростью около 30 км/ч. После ДТП вышел из машины, спросил пострадавшую о самочувствии. Яна пожаловалась на боль в локте, ступне и голове. Тут же подбежали очевидцы, которые вызвали скорую помощь. Но неотложка не приезжала, а на дороге образовалась пробка. Поэтому депутат решил сам отвезти пострадавшую в больницу.

- Я сразу сказал ей, что помогу, - продолжает Антон Романов. – После больницы выплатил 75 тысяч рублей компенсации за потерю трудоспособности. Она сказала, что у нее зарплата 50 тысяч и теперь придется 1,5 месяца сидеть дома на больничном. Ущерб не отказался выплачивать. Более того, вскоре я сам пришел в полицию и обо всем рассказал. Зачем она записала видеообращение, и почему поднялся такой ажиотаж, мне до сих пор непонятно.

На вопрос выплатил ли ей депутат эти самые 75 тысяч, Яна отвечает так:

- Он и правда впихивал мне эти 75 тысяч в карман куртки, - говорит Яна. – Но я отвечала, что последствия травм будут известны позже и об этом нужно разговаривать потом. Взяла ли я в итоге деньги? Это комментировать я пока не буду.

Следователи подтвердили, что депутат действительно сам обратился в полицию и сообщил об аварии. Сейчас по факту аварии проводится проверка. СК выясняет все подробности. В любом случае, решать, кто виноват в этой истории, будет суд.