Почему в Иркутске самый дорогой в Сибири бутерброд с маслом, рассказали эксперты

Почему в Иркутске самый дорогой в Сибири бутерброд с маслом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Этого не понять: обычный бутерброд со сливочным маслом, который так любят многие на завтрак, со сладким чаем или кофе, у нас самый дорогой в Сибири. Таковы суровые данные статистики. И не поспоришь!

- Килограмм сливочного масла в Иркутске в среднем обходится в 687,9 рублей, - приводит данные Томскстат. – А вот, например, в Томске оно самое доступное в Сибири – 487,8 рубля.

Разница солидная. Да разве только в этом деле. Хлебушек тоже «кусается». В Иркутске он стоит 70,5 рублей за кило (считай, полторы буханки), а в Кемерове и Новосибирске около 50. А если еще добавить в чай сахар, который тоже возглавляет топ по стоимости (64,2 рубля против 50,3 рублей), то жизнь в городе кажется золотой. И даже данные о средней зарплате в 50 тысяч рублей мало кого успокаивают. Эта зарплата, прямо скажем, далеко не у каждого.

В чем же дело? Может, доставка дорогая?

- Нет, все гораздо проще, - говорит маркетолог Павел Чебунин. –Хотя доставка и имеет свое значение – она заложена в цене муки, в стоимости сахара. Но что касается сливочного масла, из которого мы делаем по утрам классический бутерброд, то тут больше значат традиции. Ведь статистика считает среднюю цену того, что продается. А продается то, что пользуется спросом. Иркутяне любят местные продукты, которые качественные, но и не дешевое. Поэтому местного, без заменителей молочного жира, в магазинах больше, чем привозного. Однако выбор есть. И если человек хочет купить пачку масла подешевле, спред или маргарин, он может это сделать. В соседних регионах на витринах много разного, но преобладает недорогое. Вот и все!

В стоимости хлеба заложена более дорогая мука, но и опять, не это главное. Производители продвигают на рынок не обычные буханки «белого» и «серого», хотя и его хватает, а разного рода дорогой хлеб - с добавками, с семенами, со сложным составом. Покупатель на него находится, хотя дешевые булки стали дефицитом и к вечеру в сетевых магазинах их просто нет.

Зато яичница нынче радует. Местные производители и фабрики из соседних регионов поставили много продукта и сбили цену. Так что сейчас популярный завтрак в Иркутске обходится дешевле, чем где-либо в Сибири.