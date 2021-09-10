Тайну "молочной реки" выяснили в Бурятии. Фото: скрин с сайта Бурприроднадзора.

Природнадзор отобрал пробы воды из притока реки Джида в Закаменском районе Бурятии - Мэргэн Шоно. А все потому, что вода в реке сделалась натурального молочного цвета. После того, как по соцсетям пошли фото, сделанные в этом отдаленном уголке Восточных Саян. вокруг забеспокоились - что происходит, может быть, это опасно. Загадку необычного цвета раскрыли в пресс-службе ведомства.

- В самом притоке Джиды вода чистая, - пояснили специалисты. - В приток Мэрген Шоно втекает ручей из бывших штолен вольфрам-молибденового комбината. Вода из этого ручья имеет красноватый цвет. При соединении притока и ручья образуется химическая реакция и начинается "молочная" река. Лабораторные анализы будут готовы через неделю.

Ждем! Местные, конечно, немного лукавят, когда делятся "необычными" фото и видео, делая вид, что не знают, в чем дело. Вольфрам он и есть вольфрам. Когда местный комбинат работал, все стоки возвращались назад и такого загрязнения не было. Но в 1998 году он прекратил свое существование, а отходы остались. И теперь после дождей притоки Джиды регулярно окрашиваются во все цвета радуги, а за химическими реакциями дело не станет.

Например, в 2019 году экологи уже били тревогу по поводу другой маленькой речушки, еще одного притока Джиды, которая превратилась в "тыквенный суп", приобретя тот самый красновато-оранжевый цвет, в который и "выкрашен" ручей из штолен.

А это другой приток Джиды, оранжевый. Фото 2019 года.

- Судя по всему, выдавило шахтные воды. Не надо пользоваться этой водой, - оценили тогда ситуацию в правительстве республики.

Сейчас, судя по всему, та же история.

Закрытый Джидинский вольфрамово-молибденовый комбинат находится практически в черте города Закаменска Бурятии. Фото: Яндекс.Карты.

СПРАВКА "КП"

Джидинский вольфрамово-молибденовый комбинат работал в Закаменске с 1935 по 1998 годы. За это время скопились тонны отходов. Одно из хвостохранилищ тяжелых металлов расположено, по словам специалистов, неудачно - на возвышенности, на окраине города. Дожди размывают отходы, и металлы попадают в почву и воды. В Закаменском районе Бурятии проживает 26 тысяч человек. Расстояние от комбината до Закаменска составляет менее километра. Река Джида впадает в Селенгу, а та - в Байкал. До самого озера Байкал - около 140 километров.

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