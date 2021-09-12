Синоптики рассказали, когда похолодает в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сибиряки, обогретые солнечным теплом в эти выходные, не нарадуются. Бабье лето? Оно? По народному календарю, почти. Ведь обычно тепло осенью в Сибирь приходит в середине сентября. Как долго продлится потепление в этот раз и когда похолодает в Иркутске, поделились синоптики.

Иркутянам все же не стоит забывать, что климат у нас резко-континентальный, что постоянно сулит перемены погоды. Так, на предстоящей неделе горожан ждет то дождь и холод, то яркое солнце. Так, в понедельник 13 сентября сотрудники Гидрометцентра России обещают в столице Приангарья +23 градуса и небольшую облачность. Правда, может пролиться небольшой дождь. Вероятность осадков, по данным метеорологов, 84 %. Ветра в этот день практически не будет.

Картина кардинально сменится во вторник. 14 сентября небо заполнят облака. Увеличение облачности приведет и к понижению температуры воздуха - до +14. Добавьте сюда ветер до 3 м/с, вероятность дождя 82% – промозглый денек обеспечен. Такая картина ждет иркутян два дня, хотя в среду и будет немного теплее – до +16 и уже без осадков.

В четверг «праздник» вернется на улицы Иркутска. Синоптики уверяют, что с 16 числа солнышко снова начнет пригревать. Облачность будет незначительная. В конце недели столбики уличных термометров покажут +17…+19.

Но вот к выходным все снова может испортиться. В субботу, по данным Гидрометцентра страны, облачно и небольшой дождь, но +18. Кстати, по данным портала Гисметео, 18 сентября все же будет солнечным, а дождь прольется в воскресенье и похолодает до +15.

Погода в Иркутске на предстоящую рабочую неделю. Фото: Гидрометцентр России

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