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Происшествия12 сентября 2021 19:41

Спасатели выдвинулись к месту падения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области

На борту находились 16 человек, в том числе 2 члена экипажа
Авторы (2):
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
Мария КНЯЗЕВА
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Данные о состоянии пассажиров и членов экипажа уточняются. Фото: архив "КП"

Данные о состоянии пассажиров и членов экипажа уточняются. Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области совершил жесткую посадку самолет L-410. На борту борта в момент ЧП находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России региона.

- Это произошло в четырех километрах от села Казачинское в Казачинско-Ленском районе, - рассказали спасатели. – Силы выдвинулись на место происшествия.

Информация о случившемся и состоянии пассажиров уточняется. Пока спасатели даже не могут определить точное место крушения.

- Едем к самолету, найти его мешает туман, - рассказал КП-Иркутск главный специалист отдела ГО ЧС Сергей Яковлев.

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ЧППроисшествия: ЧПКрушение L-410 в Иркутской области 12 сентября 2021