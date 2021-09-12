Пассажиры совершившего жесткую посадку в Иркутской области L-410 включили музыку, чтобы сориентировать МЧС Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В селе Казачинское Иркутской области, в 400 метрах от местного аэропорта в эти минуты проходит спасательная операция по вызволению из самолета L-410 14 пассажиров и двух членов экипажа. Самолет совершил жесткую посадку 12 сентября, в 23.15 по местному времени, прямо в лесу, в 4 км юго - западнее Казачинского. В первый час после происшествия сообщалось, что все пассажиры и члены экипажа живы.

- Из Иркутска вылетает вертолет Ми - 8 с руководителем территориального МЧС, прокомментировал ситуацию в первые минуты после сообщения губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живые, разговаривают. Произошла деформация корпуса. Со слов очевидцев пожара нет".

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Двухмоторный рейсовый L-410 летает в Казачинское из Иркутска два раза в неделю поздно вечером. Самолет на севере - единственная связь с Большой землей, его ждут. В этот раз из Иркутска летели 14 пассажиров. Однако посадить самолет штатно пилотам не удалось, он упал, зайдя на второй круг. Однако упал с очень малой высоты, что и спасло жизни людям.

- Возбуждено уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности движения эксплуатации воздушного транспорта, - пояснили "КП"-"Иркутск" в СУ СК России - По нашим данным, один из пассажиров в тяжелом состоянии, но все живы. Расследование уголовного дела поручено следователям центрального аппарата следственного комитета, на место направлены криминалисты центрального аппарата.

Фото: предоставлено "КП"

Спасатели сразу же выехали на место.

- Наша пожарная часть находится в 500 метрах от аэропорта села Казачинское. Сотрудники МЧС слышали, как над зданием пролетел самолет, но после никаких звуков посадки или взрыва не было, - рассказал «КП»-Иркутск» диспетчер пожарной части №35. – Место приземления самолета находится в 4-х километрах от села, но сообщения от местного населения о том, что кто-то слышал или видел, как и в какой стороне сел самолет, лично мне не поступали. Сейчас жители Казачинского собирают группы добровольцев, чтобы отправиться на поиски. На место выехали 11 сотрудников МЧС с 2 единицами техники, 8 сотрудников полиции, количество техники сказать сложно, так как многие выехали на личных автомобилях, а также 6 медиков на трех машинах скорой помощи.

Нашли самолет в тайге не сразу. Чтобы облегчить спасателям поиск, пассажиры включили всю возможную звуковую сигнализацию, музыку на мобильных, чтобы дать ориентир. Сейчас продолжается эвакуация, пассажиров доставляют в больницу поселка Магистральный. В соцсетях, тем временем, появилась информация что четверо пассажиров, получивших тяжелые травмы, скончались. Это подтвердили в МЧС России.

На месте аварийной посадки самолета проводится спасательные работы по освобождению зажатых на борту людей. Привлекается порядка 50 человек и 10 единиц техники. К сожалению погибло 4 человека. Среди них один из пилотов. Второго летчика опрашивают сотрудники МЧС. Спасательная операция продолжается.

- Самостоятельно передвигаться могут только три пассажира самолета, - рассказывает "КП"-"Иркутск" главный специалист отдела по ГО и ЧС Сергей Яковлев. - Остальным пострадавшим нужны носилки. У них тяжелые повреждения и травмы средней тяжести. Одну женщину уже эвакуировали. Вскоре отправим остальных. Нужны жесткие носилки. Как проходит эвакуация. Сначала раненых нужно спустить с горы. Спуск здесь крутой. Затем на лодке по реке метров 100-150. Ну и отвезти в больницу поселка Магистральный.

Корреспонденту «КП-Иркутск» удалось связаться со знакомой 23-летней пассажирки из Иркутска. Предварительно она направлялась в село Казачинское, чтобы увидеться со своим женихом. Кстати, это был первый полет в ее жизни. И страха перед вылетом она не испытывала.

- Она встречается с моим братом несколько лет, я бы даже сказала очень давно. Она даже планировала переехать к нему жить в Казачинское. Я даже не знала, что она сегодня села в этот самолет, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» двоюродная сестра 25-летнего мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре человека погибли во время аварийной посадки самолета L-410 в Иркутской области (Подробности)

Спасатели выдвинулись к месту падения пассажирского самолета L-410 в Иркутской области (Подробности)