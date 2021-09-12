Четыре человека погибли во время аварийной посадки самолета L-410 в Иркутской области

Место аварийной посадки самолета. Фото: предоставлено "КП"

Сотрудники МЧС подтвердили, что во время аварийной посадки самолета L-410 в селе Казачинское Иркутской области, погибли четыре человека. Предварительно, один из погибших – пилот.

- На месте аварийной посадки самолета проводится спасательные работы по освобождению зажатых на борту людей, - уточнили в МЧС России. – Там работают около 50 человек и 10 единиц техники. К сожалению, погибло 4 человека. Спасательная операция продолжается.

Самолет совершил жесткую посадку 12 сентября, в 23.15 по местному времени, прямо в лесу, в 4 км юго - западнее Казачинского. В первый час после происшествия сообщалось, что все пассажиры и члены экипажа живы. Один человек находился в тяжелом состоянии. Однако, когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что без жертв все же не обошлось.

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