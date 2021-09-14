Синоптики рассказали, когда в Иркутск снова заглянет тепло. Бабье лето будет. Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Удивительно, но факт. В Иркутске снова будет тепло. Будем считать этот погодный подарок бабьим летом. Правда, займет оно всего несколько дней. По всем прогнозам, и гидрометцентра России, и Гисметео, и наших собственных представлений о жизни в Сибири иначе и быть не может. Сентябрь все-таки.

- Переменная облачность, временами слабый дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 12 м/с, температура ночью +3..+5, днем +14...+16, - это прогноз на 15 сентября от Иркутского гидрометцентра.

Не мороз, но и не так чтобы тепло. Утром люди, спеша на работу, уже надевают кепки, береты и шапки. А что, по погоде. Однако уже 16 сентября все переменится.

-В четверг, 16 сентября, в Иркутске днем до +19 тепла, утренние температуры около +7, - это данные гидрометцентра России.

Если расчеты синоптиков сбудутся, то такая, вполне комфортная, погодка, продержится вплоть до понедельника, 20 сентября. В этот день все еще будет тепло, но возможен дождь и погода испортится. Конечно, погодные расчеты могут еще сдвинуться, но пока - так. Кстати, эта температура на несколько градусов выше, чем обычно в это время года.