22-летнего сибиряка задержали в Москве по подозрению в зверском убийстве врача-рентгенолога. Фото: ГСУ СК России по Москве

В Москве задержали 22-летнего иркутянина, который обвиняется в убийстве врача-рентгенолога. Как выяснило следствие, вечером 13 сентября в центре столицы, на Большом Краснохолмском мосту, между молодым парнем и 66-летним мужчиной произошла ссора. Позже разъяренный сибиряк схватился за нож. Он несколько раз ударил своего обидчика в голову и туловище. Москвич упал навзничь и начал истекать кровью. Приехавшие на место медики констатировали смерть. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 «Убийство».

- В настоящее время с фигурантом проводятся необходимые следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, - рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

По неподтвержденной информации, по пешеходной зоне Большого Краснохолмского моста погибший шел в сторону дома. Там он и встретил молодого сибиряка, который в тот вечер праздновал свой день рождения с горячительными напитками. Также очевидцы сообщают, что в руках у 66-летнего москвича после нападения видели перцовый баллончик - скорее всего, он пытался защищаться.

О погибшем известно, что тот был врачом-рентгенологом высшей категории и кандидатом медицинских наук. Занимал должность заведующего кабинетом МРТ в одной из столичных поликлиник. Также мужчина был автором множества статей по магнитно-резонансной томографии при заболеваниях позвоночника. Его докторский стаж насчитывал 43 года.

Расследование уголовного дела продолжается.

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