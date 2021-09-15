Может ли вакцина от гриппа защитить от COVID-19, рассказали врачи из Иркутска

В какой последовательности ставить прививки от гриппа и коронавируса, рассказали врачи из Иркутска Фото: Иван Макеев

Осень - время простуд. Если за первую неделю сентября к врачам с кашлем и насморком обратились 8922 жителя Приангарья, то за вторую - уже 13 920! У всех диагноз - ОРВИ, больше половины заболевших – дети до 14 лет. Об эпидемии пока речь не идет, да и случаев гриппа, к счастью, в регионе нет. А чтобы и дальше никто не подхватил эту инфекцию, медики настоятельно просят сибиряков прививаться. Параллельно продолжается вакцинация против коронавируса. На самые популярные вопросы, связанные с иммунизацией, ответили эксперты.

1. Почему сейчас особенно важно защититься от гриппа и COVID-19?

- Мы очень тяжело переживали третью волну коронавируса, - отмечает первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова. - Сейчас ситуация ровная, спокойная, но есть определенные прогнозы: в прошлом году именно к концу сентября наблюдался подъем заболеваемости и началась новая волна. У нас есть время подготовиться. На сегодня первым компонентом привиты свыше 610 тысяч человек, это больше 40% населения области. Полностью вакцинирована практически одна треть. А иммунная прослойка (все привитые и переболевшие) должна составлять 80% - это 1,4 млн людей.

Ну а от гриппа нынче планируют защитить 60% жителей Приангарья. Да, в прошлом году случаи гриппа в нашей стране и в мире были единичные, но это не значит, что он не придет и в этом сезоне. Риск заболеть обычно повышается к зиме, поэтому сентябрь-ноябрь - самое подходящее время сделать укол здоровья, чтобы успел сформироваться иммунитет.

Хуже всего, если заболеть сразу и гриппом, и коронавирусом: организму будет крайне тяжело бороться.

- По симптомам грипп и COVID-19 часто трудно дифференцировать, что может привести к неправильной тактике лечения до лабораторного подтверждения диагноза, что особенно опасно для людей с сопутствующими болезнями, - добавили в областном Управлении Роспотребнадзора.

2. Прививка от гриппа поможет уберечься от коронавируса?

- Нет, потому что это разные инфекции и разные вирусы. Нужно вакцинироваться отдельно от каждого, - пояснили специалисты. - Причем нужно соблюсти интервал в месяц. А вот прививку от гриппа и пневмонии тем, кто в группе риска (например, пенсионерам), можно делать в один день.

3. От чего лучше иммунизироваться в первую очередь?

- Если вы еще не защищены ни от одной из двух этих инфекций, то сначала нужно пройти двухэтапную вакцинацию от коронавируса и, спустя месяц после введения второго компонента, привиться от гриппа, - ответили в Роспотребнадзоре. - Однако, если вы вакцинировались от коронавируса или переболели им меньше, чем полгода назад, то сначала прививайтесь от гриппа.

4. В чем особенность вакцины от гриппа в этом году?

- В мире продолжают циркулировать штаммы, подобные тому, который вызвал пандемию «свиного» гриппа в 2009-2010 годах, - объяснили в Роспотребнадзоре. - Он считается одним из опасных, так как может тяжело протекать и вызвать вирусную пневмонию. Именно два таких новых штамма вируса гриппа А нынче включены в вакцины. Также в их составе остаются штаммы типа В, которые циркулировали и раньше.

5. Какие препараты доступны в Приангарье и чем они отличаются?

- В Иркутскую область нынче поступили 198 420 доз трехвалентной вакцины «Совигрипп» и 275 340 доз четырехвалентной «Ультрикс Квадри», - сообщили в Роспотребнадзоре. - Они различаются комбинацией штаммов: в состав первой входят два штамма типа А и один типа В, а во вторую добавлен еще один штамм В. Считается, что четырехвалентные вакцины эффективнее, так как защищают от большего количества вариаций вируса.

А против коронавируса? «Спутник», «ЭпиВак», «КовиВак».

- Для ревакцинации используется «Спутник Лайт». Также этот препарат подходит тем, кто полгода назад перенес ковид, и даже тем, кто по каким-либо причинам боится прививаться. Кроме того, он уже разрешен для пожилых людей, - сказала Анна Данилова.

6. Почему инфекциями заболевают даже после иммунизации?

- Напомню, что основная задача вакцинации при инфекциях, при гриппе, коронавирусе - предупредить тяжелое течение и летальные исходы. Это удается сделать, - подчеркнул ректор Иркутского государственного медицинского университета, заведующий кафедрой инфекционных болезней Игорь Малов. - Летом, действительно, наблюдались редкие случаи, когда, например, вакцинированные от COVID-19 заражались. Но они переносили болезнь легко, находясь дома.

7. Кому положена бесплатная прививка от гриппа?

Малышам с шести месяцев, школьникам и студентам, беременным женщинам, людям старше 60 лет. А еще медикам, педагогам, работникам транспорта и ЖХК, призывникам. И людям с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, с ожирением. Все они могут приходить в свою поликлинику за прививкой. Остальные прививаются в платных центрах.