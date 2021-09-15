В дилерских центрах Ростсельмаш можно установить системы автоуправления комбайнами РСМ Агротроник Пилот

Фото: Архив компании

Системы автоуправления - не просто дань времени, а осознанная необходимость. Они помогают аграриям эффективнее проводить уборку урожая, повышают сменную производительность и безопасность за счет нивелирования человеческого фактора. В целом их применение позволяет на 30% повысить эффективность уборки, снизить время на уборку и увеличить сбор урожая до 3 - 5% за счет снижения потерь от осыпания. При этом применение систем Ростсельмаш дает экономию топлива и моторесурса техники.

Ростсельмаш разработал и промышленно протестировал целое семейство электронных систем автоуправления, известных как системы РСМ Агротроник Пилот. Среди них и первая в мире гибридная система, работающая на базе не только технологий высокоточной навигации, но и машинного зрения. Но обо всем по порядку.

Первая система РСМ Агротроник Пилот 1.0. позволяет управлять траекторией движения комбайна и вести его параллельно предыдущему гону.

Фото: Архив компании

Способом повышения точности позиционирования является базовая станция RТК. Она обеспечивает высокую точность (до 2,5 см), непрерывно передавая сигналы коррекции посредством радиоканалов.

Одна базовая станция может передавать поправки на целую группу комбайнов. Радиус покрытия базовой станции – 5 - 7 км. Это система автоуправления, имеющая широкий набор функций, приспособленных к сельхозтехнике, но изюминка ее в том, что Ростсельмаш, в отличие от других производителей, предлагает станцию RTK как базовый элемент.

Установленная в поле базовая RTK-станция передает поправки посредством радиоканалов в блок управления, который отвечает за работу механизмов автоуправления техникой. На дисплее механизатора отображается весь процесс автопилотирования.

С помощью дисплея также задаются рабочие параметры, имеется возможность загружать и выгружать необходимые диагностические данные, настраивать и калибровать систему и другие исполнительные механизмы.

Не менее интересным решением является и система РСМ Агротроник Пилот 2.0, созданная на основе первой в мире гибридной технологии: RTK и машинного зрения. RTK-поправки дают высокую точность вождения в 2,5 см, а машинное зрение способно вовремя распознать препятствие и остановить перед ним комбайн.

Фото: Архив компании

Благодаря гибридной системе РСМ Агротроник Пилот 2.0 обеспечивает безопасность при проведении операций. Система дает возможность сконцентрироваться на качестве уборки.

РСМ Агротроник Пилот 2.0 призван максимально уберечь хозяйства от такой проблемы, как столкновение в поле.

В целом, благодаря использованию систем автоуправления количество пропусков и перекрытий при уборке снижается до 20%, в результате чего экономятся ГСМ, а работа в условиях плохой видимости и в темное время суток становится эффективнее. Сбор зерна при этом повышается как минимум на 3 - 5%.