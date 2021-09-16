Заглядывавший под юбки иркутянок извращенец задержан полицейскими. Фото:@svodka38

- Ты что там делаешь, снимаешь что ли? – вскрикнула девушка, обнаружив за спиной мужчину, пытавшего, как ей показалось, снять видео на свою камеру мобильного телефона с такого ракурса, чтобы узнать, что у нее под юбкой.

Услышавшие это молодые парни медлить не стали, тут же скрутили подозреваемого. И удерживали сибиряка до самого приезда оперативников. Кадры с места задержания появились в одном из местных телеграмм-каналов. Судя по представленным в Сети видео, мужчина пытался вырваться как до задержания, так и во время него.

- Так его еще и за сопротивление полиции накажут, - комментируют очевидцы происходящее.

Кстати, в полиции факт задержания иркутянина подтвердили. Вот только является ли он апскертером (научное название извращенцев, которые при помощи мобильных телефонов незаметно снимают или фотографируют то, что находится под юбкой у женщин – при.авт), проще говоря «подъюбником» еще предстоит выяснить. Пока все, что известно, получено со слов очевидцев.

- Подлинные мотивы его действий в настоящий момент устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Задержанный был доставлен в отдел полиции и опрощен.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Проводится проверка.

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