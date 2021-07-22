"Не поворачивайтесь к нему спиной": в Бурятии завелся "подъюбник", который фотографирует нижнее белье девушек в супермармаркетах

- Мое обращение к девушкам. Если увидите этого мужчину в красной футболке - не поворачивайтесь к нему спиной! - предостерегают жительниц Улан-Удэ аноним в местном паблике. Как подтверждение, что в городе появился новый вид извращенцев, автор приложил видео с камер наблюдения одного из крупных супермаркетов. На кадрах девушка рассматривает товар на верхних полках, на ней "летящая" юбка свободного кроя до колена. Вызывающим такой наряд назвать точно нельзя. Но кажется, что мужчине, который в этот момент притаился за спиной покупательницы, это только на руку. Он садится на колено и делает вид, что его заинтересовал товар на нижних рядах. В этот момент наглец достает из кармана телефон и протягивает его под юбку ничего не подозревающей девушке. Несколько раз настороженно оглядывается и как только его жертва начинает оборачиваться, отдергивает руку и продолжает "разглядывать товар". Видно, что действия молодого человека уже отточены и вести подобного рода скрытую съемку ему приходится не впервые.

-Пожалуйста, если кто-то узнал человека на видео, сообщите об этом. Такое нельзя спускать с рук, - заканчивает сообщение автор публикации.

Видно, что действия молодого человека уже отточены и вести подобного рода съемку ему приходится не впервые

К слову, мужчиной со странными пристрастиями заинтересовалась местная полиция. Сотрудники, увидев в сети обращение, начали проверку.

- В полицию с таким заявлением в Улан-Удэ никто не обращался, - рассказал корреспонденту "КП"-Иркутск" заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Бурятии Роман Казарбин. - Однако после мониторинга социальных сетей сотрудники правоохранительных органов инициировали проверку по данному факту. Личность мужчины устанавливается.

Вместе с тем, судя по подобным случая, которые происходили ранее в других городах страны, апскертеры, такое научное название у извращенцев "подъюбников", остаются безнаказанными. Максимум, что может светить за нарушение границ чужого личного пространства - это штраф за мелкое хулиганство. Однако если будет доказано, что злоумышленник использовал фото не только в личных целях, но и выкладывал их в сеть или продавал, статья и наказание будут намного жестче.

Словарь «КП»

Апскёртертинг — от английского «upskirting», где «up» - вверх, «skirt» - юбка (синоним - апскирт). Умышленное подглядывание под женские юбки с целью получения сексуального удовлетворения. Для наибольшего эффекта современные мастера апскертинга используют видеотехнику, чтобы потом пересматривать увиденное и делиться «добычей» с друзьями.

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