Как иркутяне выбирали новый состав Государственной Думы Фото: Виктория КОЛЧИНА

Погода прекрасная, чувствуется - пришло бабье лето! Выходные, всем хочется на дачу или на природу, однако избиратели исправно приходят голосовать. Идёт второй день выборов! В Иркутской области выборы в Госдуму проходят по партийным спискам и по одномандатным округам, а также на некоторых участках проводятся дополнительное голосование за депутатов в Законодательное Собрание Иркутской области. Поэтому ведается 3 бюллетени. Люди с раннего утра пытаются попасть на избирательные участки. В том числе и корреспондент «Комсомолки».

Выдали маску, перчатки и ручку

Доброе утро! - поприветствовали на входе и тут же проверили металлоискателем.

Мадемуазель, подайте Вашу ручку - шутят, протягивая электронный градусник. - 36,6! - У вас всё хорошо, а вот у избирателей перед Вами было 35,8! Мы уж подумали градусник сломался (облегчено выдохнул сотрудник). - Вот ваш персональный антиковидный набор - протягивают пакет. - Здесь всё необходимое: маска, перчатки и даже ручка!(улыбаются). - Надевайте здесь и проходите голосовать! (без индивидуальной защиты вход запрещён).

Наблюдатели избирательного участка. Фото: Виктория КОЛЧИНА

В основном к нам приходят пенсионеры. - объясняет корреспонденту «КП» заместитель председателя УИК № 588 Денис Колягин. - У нас всегда хорошая явка. Многих избирателей мы знаем в лицо! С утра приходят люди пожилого возраста, а вот молодёжь после обеда. Все мы любим поспать! (смеётся). Голосование проходит 3 дня. Однако вчера было очень много народу, поэтому мы ожидаем 19 числа избирателей будет больше! За 2 дня многие уже успели проголосовать. За что же они голосовали?

Всей семьёй, как на праздник

- За счастливое будущее! - в голос ответила вся семья - Нам хочется, чтобы у наших детей было хорошее образование, а также самое качественная и доступная медицина!

- Хочется, чтобы у моих внуков было всё хорошо. Чтобы они могли спокойно ходить по улице и не бояться войн. - ответила 85-летняя Татьяна

Удивительно, если сравнивать количество избирателей с прошлым годом, то их стало больше. Молодые люди стали более ответственно относиться к выборам.

- Голосую потому, что ответственный гражданин. Раньше я пропусках голосование, теперь нет! Мне бы хотелось, чтобы мои друзья тоже перестали их избегать. За нашим голосом стоит наше будущее! - бойко отвечает 23-летний Вячеслав.

- За свой выбор! Это моя гражданская позиция. Если не я, то кто? - уверенно ответила молодая мама, которая пришла на выборы с дочкой.

- Проголосовала за развитие Иркутской области. Хочу чтобы у нас перестала уезжать молодёжь и чтобы наш город был привлекательным для всех! - ответила молодая мама Виктория.

На 15 часов 18 сентября в Приангарье проголосовали 300 094 человека. Фото: Виктория КОЛЧИНА

Напомним, на 10 часов 19 сентября явка избирателей на выборах депутатов Государственной Думы России в Иркутской области составила 20,83%. Проголосовали 384 311 человек.

До окончания выборов остался ещё один день. Поэтому пока неизвестны даже предварительные итоги. Какую партию выбрали люди и кто же станет депутатом в госдуме? Об этом читайте в понедельник, 20 сентября в газете «Комсомольская правда».

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