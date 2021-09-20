Предварительные итоги выборов в Госдуму по Иркутской области 2021: лидируют "Единая Россия", "КПРФ" и "Новые люди". Фото: Иван МАКЕЕВ

Окончательные результаты трехдневного голосования 17-19 сентября будут известны уже скоро. Пока же подводятся предварительные итоги выборов в Госдуму по Иркутской области 2021. Явка составила 36,59%. Самыми активными оказались жители Балаганского (62,47%) и Баяндаевского (59,81%) районов. После подсчета основного числа бюллетеней, картина по Приангарью ясна.

Предварительные итоги выборов в Госдуму по Иркутской области 2021 : лидеры - Единая Россия, КПРФ и «Новые люди»

Первое место - Единой России - 35, 09% голосов избирателей. Второе - у КПРФ. Коммунисты взяли 28, 03% избирателей, что немало. Для многих неожиданная третья позиция в списке. Это партия "Новые люди" ( 9, 93%), с первой попытки прорвавшаяся в элиту. Вошли в пятерку ( и одновременно - преодолели пятипроцентный барьер) "старички" этой гонки - ЛДПР (8,60%) и «Справедливая Россия - Патриоты - За Родину» (6,7%). Другие партии не набрали в регионе 5% голосов.

Таковы предварительные итоги выборов в Госдуму по Иркутской области 2021 по партийным спискам.

Предварительные итоги выборов в Госдуму по Иркутской области 2021: одномандатники

В четырех округах прошли выборы одномандатников. Здесь больших неожиданностей не произошло. В трех округах победили депутаты, уже представлявшие регион в Госдуме прошлого созыва: Михаил Щапов (51, 9%), Сергей Тен (40,56%) и Александр Якубовский (31,5%). Новым в этом списке стал Антон Красноштанов (40,9%), ранее бывший депутатом Законодательного собрания региона и вице-мэром Иркутска. Все, кроме Михаила Щапова, который представляет КПРФ, единороссы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В 90 муниципальных образованиях прошли местные выборы

Одновременно с выборами в Госдуму восьмого созыва в регионе проходили и выборы городского, районного и сельского значения, оттого не менее важные для жителей.

Так, руководить Зиминским районом по-прежнему будет Андрей Коновалов ( «Единая Россия») Он поддержан 47,78% земляков. Отметим, что у основного конкурента, представляющего партию "Новые люди", Петра Наумкина, тоже немало сторонников - 39,69%. Похожая ситуация сложилась и в Балаганском районе, у руля которого останется нынешний глава, единоросс Михаил Кибанов. Спорил с ним за этот пост представитель ЛДПР Роман Метляев, за него проголосовали 39,15% избирателей. У Тайшетского района тоже останется прежний лидер - Александр Величко, его поддержали 37, 56% пришедших на выборы. Переизбран и мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев, за него высказалось подавляющее большинство - 63, 17%. Главой Листвянки будет Максим Максимов, до этого бывший начальником юридического отдела мэрии.

КСТАТИ

Прошли дополнительные выборы в ЗС Иркутской области и Думу Иркутска

В эти же дни проходили дополнительные выборы и на "вакантные" места в Законодательное собрание Иркутской области и Думу Иркутска.

Депутатами ЗС Иркутской области третьего созыва стали - во втором округе Александр Качин (34,24% ) (КПРФ), а во втором - Алексей Красноштанов ( "Единая Россия") - 47,98%. На довыборах в Думу Иркутска лидирует кандидат от партии «Родина» Евгений Шеломенцев.