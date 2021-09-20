Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Иркутске. Чего ждать после жары. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Последние несколько дней в Иркутске радовали. Не погода - красота. Теплынь. Середина сентября миновала, а на улице +20...+23 днем. Но горожане каждый день тревожно поглядывали на небо - все понимают, что этот праздник жизни в Сибири - редкость. И скоро снова - дожди, слякоть, похолодание. Но вот когда?

- А буквально сегодня ночью, с 20 на 21 сентября, и закончится благодать, - улыбается заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Ждем резкую смену погоды. В западных районах холодный фронт уже наступает. Сильный ветер и холодный дождь сменят бабье лето. Если в понедельник, 20 сентября, днем в городе +20...+22, то во вторник, 21 сентября, все будет гораздо суровее: +7...+12. Ночи тоже далеко не теплые, до нуля. Но такая погода, на самом деле, как раз и близка к климатической норме.

Такими будут два ближайших дня, 21 и 22 сентября.

- А в четверг, 23 сентября, можно сказать, потеплеет, - продолжает Юлия Янькова. - Правда, только на один-единственный день . И уже не до +20, а только до +15. Зато в этот день не будет холодного дождя, что точно все оценят.

Следом придет новый циклон. В выходные он будет полностью хозяйничать в городе. На этот раз - куда более холодный. Днем ожидается +3...+5. а ночами, по предварительным прогнозам, температура может впервые опуститься ниже нуля. Осень вступает в свои права.