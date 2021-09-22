Медведь устроил себе прогулку у отеля под Иркутском

Медведь устроил себе прогулку на причале отеля на Байкальском тракте под Иркутском. Фото: кемпинг-отель "Елочка"

Похоже, что перед тем, как залечь в спячку на зиму, медведи из тайги в Иркутской области решили как следует нагуляться. На днях в соцсетях появилось видео, как косолапый разгуливает в селе Мамоны под Иркутском. И ранним утром 22 сентября Топтыгина заметили неподалеку от города, на 21 километре Байкальского тракта. Камеры видеонаблюдения сняли, как зверь зашел на территорию кемпинг-отеля «Елочка», прогулялся там по дорожкам, устроил себе променад по причалу. Пробовать заселиться в один из номеров он, к счастью не стал. Выйдя через контрольно-пропускной пункт, косолапый медленно побрел в сторону дач.

Заметив незваного гостя, охрана отеля позвонила в полицию и предупредила отдыхающих.

- В последнее время действительно участились случаи появления медведей у населенных пунктовм вблизи Иркутска, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Просим местных жителей проявлять бдительность и, по возможности, ограничить прогулки в лесу по Байкальскому тракту.

Полицейские уже усилили меры безопасности. Если вы встретили хищника рядом со своим дачным участком, сразу звоните в отдел МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медведь «проинспектировал» бухту на Байкале, чтобы зайти в деревянный туалет (Подробности)