Медведь «проинспектировал» бухту на Байкале, чтобы зайти в деревянный туалет. Фото: госинспектор "Заповедного Подлеморья" Диана Шангареева

О том, что на территории Заповедного Подлеморья на Байкале сейчас вполне можно встретить медведей, в социальных сетях заповедника уже предупреждали. Не прошло и несколько дней, как один из Топтыгиных в поисках пищи вышел в бухту Змеевая в Чивыркуйском заливе. В этот момент там дежурила инспектор Заповедного Подлеморья Диана Шангареева. Она и сняла нежданный визит хозяина тайги на видео.

Итак, начинается ролик с того, что медведь пытался зайти в гости в домик, в котором находилась Диана. Он заглянул внутрь через стеклянную дверь, но открыть ее, конечно, не смог, так как женщина закрылась на замок. Совсем наглеть и ломиться внутрь косолапый не стал. Вместо этого он решил устроить себе мини-экскурсию по территории бухты. Он медленно подошел к стендам, на которых написаны правила посещения заповедника, встал на задние лапы и начал "ознакамливаться" с ними. В какой-то момент, мишке что-то не понравилось. Возможно что там не было написано про него и не было его фотографии. Он попытался повалить стенд. Но сил почему-то не хватило и Топтыгин побрел дальше по дорожке. На этом видео заканчивается. О том, что происходило дальше, рассказали на странице Заповедного Подлеморья в Инстаграм.

- Медведь попробовал на вкус канистру и пару стаканчиков, - рассказывают в заповеднике.

Ну а в конце визита у косолапого туриста, судя по всему, заурчал желудок. И он умудрился найти на территории бухты туалет и зашел в него. А после всех своих дел, как ни в чем не бывало, удалился обратно в лес.

В Заповедном Подлеморье еще раз напоминают, что сейчас у медведей наступил период нагула или нажировки, как говорят зоологи. До залегания в берлоги им нужно накопить жир, как правило, около 20% от общего веса. В эту пору звери до созревания орешков кедра и стланика питаются, в основном, ягодами, а по возможности, добывают лосей, изюбрей и других животных. То есть - весьма активны. Имейте это в виду.

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