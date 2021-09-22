Осень пришла в Иркутск досрочно, но всего на месяц. Синоптики объяснили, чего ждать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

23 сентября в Иркутске пройдет осеннее равноденствие. В этот период день становится равен ночи. А Солнце пересекает так называемый небесный экватор и переходит из северного полушария в южное. И у нас начинается официальная осень - по астрономическому календарю. Впрочем, как говорят синоптики, реальная осень уже началась в городе - и раньше обыкновенного. О том, чего нам ждать от нее, рассказывает заместитель руководителя Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

- В этот раз осень в Иркутск пришла на неделю раньше обычного, уже в первые 10 дней сентября, когда серьезно похолодало, - говорит Юлия Янькова. - Но продлится она, как обычно, совсем недолго. Уже около 20 октября в городе наступит зимний период, в это время средняя температура переходит через ноль в сторону понижения, а к концу этого же месяца ляжет снег.

Единственный осенний месяц года в Иркутске сейчас в самом разгаре.

- Теплый день с неплохой погодой, когда воздух прогреется до +14 градусов и будет солнечно, ожидается в четверг, 23 сентября, - продолжает Юлия Янькова. - А потом - все! К нам идет очередной холодный фронт, на этот раз совсем осенний. Днем в субботу, 25 сентября, ожидается не выше + 5, холодный дождь. Ночью будет уже около нуля, а по области возможен и мокрый снег.

А в октябре ожидается уже поздняя осень. Хотя, по прогнозу на этот месяц, погода в Иркутске будет вполне обычной для октября, а осадков даже меньше. Но что такое норма для этого времени года?

-Ночные температуры, естественно. будут отрицательные, - поясняет Юлия Янькова. - В конце октября ожидается уже до -10...-15 градусов. Днем в начале октября еще +5...+10, а как только зима заявит свои права, безусловно, и температуры будут минусовые. Дождь со снегом, а потом и снег.

К концу октября или в начале ноября ( тут уж как повезет) в городе ожидается устойчивый снежный покров.