Когда ждать первый снег в Иркутске в 2021 году? Сравниваем разные прогнозы. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В 2020 году в городе было явно теплее. И первый снег выпал 7 октября. Этот день стал для города отсчетом поздней осени. На какую дату придется первый снег в 2021 году в Иркутске, сказать пока сложно. Синоптики пока "не торопятся с выводами".

-- На официальном сайте гидрометцентра России в прогнозе погоды появились первые снежинки, правда, с каплями дождя. Значит, уже 25 сентября будет первый снег в Иркутске в 2021 году? Везде в соседних городах - Красноярске, Новосибирске, он уже выпал.

- И Красноярск, и Новосибирск расположены не только западнее, но севернее, на уровне нашего Братска, а Иркутск - все-таки южнее, говорит заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - Но к нам идет очень холодный фронт, он накроет Иркутск уже в субботу, 25 сентября. Ожидается, что днем в этот день температура воздуха не превысит 5 градусов, а ночью будет около нуля, чуть выше. Поэтому дождь вполне может быть с мокрым снегом. Но все-таки мы ожидаем его в окрестностях города и в регионе.

- Днем местами в южных и верхнеленских районах сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, - значится и в прогнозе Иркутского гидрометцентра на 25 сентября. Такая же история прогнозируется и на следующую ночь, и 28 сентября.

Снег вполне может выпасть ( и тут же растаять) на севере региона, а также в Зиме, Качуге, даже в Усть-Орде. В прогнозе Росгидромета по этим населенным пунктам тоже значатся уверенные "снежинки". Но в самом Иркутске ждать первый снег в 2021 году в ближайшие дни вряд ли стоит.

Первые пометки "снег" в прогнозах по Иркутску ожидаются 30 сентября. Это - по долгосрочному прогнозу Гисметео. Сбудется ли он? Пока сказать сложно.

-На самом деле все может быть, но ранним считается выпадение первого снега в Иркутске до 10 октября, а после 10 октября - это уже обычное дело, - говорит Юлия Янькова. - Ну, а постоянный снежный покров образуется уже в конце октября - начале ноября.

Будем ждать! Осень уже в самом разгаре, а первый снег в городе -это практически праздник.