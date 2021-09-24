Фото: Федеральный экологический оператор

Менделеевская экологическая экспедиция состоялась на Байкале. Неделю школьники и студенты из шести регионов страны - Иркутской, Кировской, Курганской, Нижегородской, Саратовской областей и Удмуртской Республики - провели на озере. Участники узнали, как здесь будут решаться экологические проблемы, и даже предложили собственные варианты. Все они - ученики Менделеевских классов или студенты вузов научно-образовательного консорциума "Передовые ЭкоТехнологии", то есть углубленно изучают химию, биологию, математику либо увлекаются экологией, и мечтают посвятить жизнь этим сферам.

Побывали и в Байкальске, где Федеральный экологический оператор (предприятие Госкорпорации "Росатом") начинает ликвидировать отходы БЦБК.

· Какие исследования на Байкале и территории БЦБК проводили участники экспедиции?

· Какие результаты получили?

· Общество потребления и накопления может прийти к абсолютно экологическому мышлению? Или это утопия?

Обо всём этом в программе “Картина недели” рассказали учитель химии лицея № 1 Усолья - Сибирского Светлана Браташ и ученики Менделеевского класса Елизавета Шестакова и Станислав Кичигин.

Слушайте программу 24 сентября в 17.00.

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