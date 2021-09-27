Зарплаты выше 200 тысяч в Иркутске чаще платят в продажах, строительстве и IT. Фото: Иван ВИСЛОВ

Зарплата выше 200 тысяч рублей в Иркутске – мечта многих. Но не такая уж недостижимая, как может показаться. И принцип «усердно работать», имея подходящее образование и способности, тут очень кстати. Об этом говорят и аналитики.

- За последний месяц в Иркутской области было размещено больше 80 предложений работы с зарплатой от 200 тысяч рублей и выше, - отмечают в HeadHunter. - Больше всего высокооплачиваемых вакансий в регионе приходится на три сферы: продажи (26% таких вакансий), строительство (21%), и замыкает тройку сфера информационных технологий (20%).

Если поехать на вахту

Больше всего предложений с таким доходом у вахтовиков. Причем вахтой сейчас работает практически все специалисты в сфере добычи полезных ископаемых, от рядовых специалистов до управленцев. Так, ищут главного геолога и главного инженера. А обоих случаях место работы вахтой – рудники в Бурятии. На эту вакансию нужны опытные профессионалы, отдавшие отрасли не один год. Но и уровень ответственности исключительно высокий, а, соответственно, и доход – 250-300 тысяч на руки.

В вахтовых поселках нужны не только спецы в области добычи нефти, газа или золота. Всем этим людям нужно обустраивать быт. И если горничным платят не так много, то повара регулярно попадают в список тех, кто способен заработать больше 200 тысяч. В этот раз сумма оплаты заведующему столовой достигла 240 тысяч.

Правда, предложения о работе вахтой надо читать внимательнейшим образом. Потому что оплата обычно предполагается целиком за смену ( то есть обычно за 1, 5 месяца). Конечно, зарплаты от этого становятся меньше. Но все равно очень высоки.

Я в IT-шники пойду, почему бы нет

На самом деле резонное решение. Если, конечно, есть навыки и образование. Зарплата здесь «выше рынка» в принципе – компьютерщики входят в топ-10 и по отраслевым зарплатам в регионе. Больше всего представителям этой сферы в Сибири готовы платить в Новосибирске – 72 тысячи в месяц. Но, опять же, IT меньше, чем кто либо другой, привязаны к месту и офису.

- Именно такой случай – вакансия для инженера DevOps от столичной компании-работодателя, - уточняет руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Лилия Эсауленко. - Удаленная работа предполагает полную занятость, то есть 8-часовой рабочий день, оплата составит от 200 до 400 тысяч рублей на руки.

Чтобы заполучить достойного кандидата, компания перечисляет все бонусы, в том числе и возможность стать автором текстов в профильное издание. Однако, кроме «плюшек», естественно, предполагаются крайне высокий уровень специалиста и столь же максимальные нагрузки. Если в первой вакансии об этом умалчивают ( и так понятно), то во второй, предполагающей переезд в Санкт-Петербург, пишут прямо.

Продажник – это звучит гордо

«Не продается вдохновенье, но можно рукопись продать». И тому подобное. Любая услуга или товар ценны тогда, когда они доходят до того, кому нужны. И здесь целый список дорогостоящих предложений о работе.

Правда, всегда высок диапазон. И если вы хотите получать стабильную получку –то вам точно не сюда. Как правило, указывается «вилка» от 30 до 150. И нижняя планка, как мы понимаем, более реальна, чем верхняя. Наиболее высокое по доходам из предложений этого ряда -вакансия для руководителя отдела продаж, с зарплатой 170 тысяч рублей. Но уровень требований к соискателю как к руководителю и как продажнику, соответствующий.

Много готовы платить и организатору мероприятий, которому надо будет заниматься зимними экскурсиями на природе – от 250 тысяч на руки. Естественно, что круг обязанностей здесь более чем широк и предложение этих самых экскурсий тоже в него входят.

Кстати, планируя найти себе действительно высокооплачиваемую вакансию ( и соответствуя ей), медлить не стоит. Как правило, нужный кандидат на зарплату выше 20 тысяч находится быстро.

КОНКРЕТНО

Топ-10 вакансий в Иркутске с зарплатой больше 200 тысяч рублей

Главный инженер на вахту -от 250 тысяч рублей

Главный геолог на вахту - от 300 тысяч рублей

Комплектовщик на вахту - от 297 тысяч рублей

Senior Java Developer- от 250 тысяч рублей

Организатор мероприятий - от 250 тысяч рублей

Инженер DevOps (IT) - 200 – 400 тысяч рублей

Повар - от 240 тысяч рублей

Коммерческий директор (г. Новосибирск) - от 400 тысяч рублей

Руководитель отдела продаж -от 170 тысяч рублей

Оператор производственной линии 112,5 – 225 тысяч рублей