Сибиряк застрелил компаньона из-за слитков золота на 13 миллионов рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Тело пропавшего без вести в августе 2019 года жителя Забайкалья нашли в Бурятии лишь в июне 2020-го. Останки раскопали в лесу дикие звери, после чего, их заметил работник железнодорожной станции. Следователи, которые начали выяснять все подробности убийства мужчины, вскоре восстановили всю картину расправы.

Оказалось, погибший занимался незаконной скупкой золота в Бодайбо Иркутской области. В начале августа 2019-го, он вместе со своим 55-летним деловым партнером и еще одним мужчиной отправился на автомобиле в Приангарье за очередной партией драгметалла. Там он купил 5 кг золота на 13 миллионов рублей. Именно эта сумма и вскружила голову партнеру мужчины. Он решил забрать все золото себе и еще перед поездкой разработал план убийства приятеля.

- С ним он решил расправиться в Муйском районе Бурятии, - рассказали в пресс-службах СУ СК и прокуратуры Бурятии. – Когда мужчины остановились в лесу, чтобы приготовить обед, он подошел к приятелю со спины и хладнокровно выстрелил ему в голову из самодельного оружия. Затем он забрал все ценные вещи убитого, травматический пистолет и его машину. Чтобы скрыть следы, вместе с другим попутчиком закопал тело.

Задержали преступника после того, как были найдены останки его компаньона. Следователям он рассказал, что решился на убийство, так как считал, что приятель утаил от него часть выручки. Против него было возбуждено сразу несколько уголовных дел по тяжким статьям. На днях преступник услышал приговор суда. Итак, ближайшие 23 года он проведет в колонии строгого режима. Второй мужчина, который помогал ему скрывать тело, отделался штрафом в 150 тысяч рублей.