Сторож, обвиняемый в убийстве главы ФСИН Забайкалья Евгения Шихова, отказался признавать вину в суде

Погибший Евгений Шихов. Фото: ГУФСИН Забайкальского края.

В Забайкальском крае начался суд над сторожем охотничьего хозяйства, которого обвиняют в убийстве главы ФСИН региона Евгения Шихова. «Комсомолка» рассказывала об этом нашумевшем на всю страну убийстве. Трагедия развернулась днем 24 апреля, в 50 км от поселка Урульга в Карымском районе. Там у 51-летнего генерал-майора Евгения Шихова в охотничьем домике произошел конфликт с пьяным 62-летним сторожем. Тот достал гладкоствольное ружье 12 калибра и выстрелил в Евгений Шихова. От полученных травм глава ФСИН скончался на месте. Кроме этого, ранение получил приятель Шихова - 41-летний предприниматель. Он умер по дороге в больницу. Что касается сторожа, то его задержали очевидцы.

Сторож ждет суда в СИЗО. Фото: предоставлено "КП"-"Иркутск" пресс-службой Ингодинского районного суда.

В начале сентября следователи озвучили версии трагедии. По их словам, стрелять по двум людям он начал без явных причин, из хулиганских побуждений. А психиатрическая экспертиза показала, что он отдавал отчет своим действиям. Однако, во время первого заседания суда, которое проходит 28 сентября, сторож отказался признавать свою вину.

- Он заявил, что не стрелял, - рассказывают корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Забайкальского краевого суда. – И добавил, что не виновен. Сказал, что докажет свою невиновность. Помимо этого, у него произошла перепалка с одним из свидетелей, который давал показания.

Также, во время заседания вдова Евгения Шихова заявила, что хочет максимально сурового наказания для обвиняемого сторожа и предъявила ему иск на 5 миллионов рублей.

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