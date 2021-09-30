«СОГАЗ-Мед» в Иркутске: о вакцинации от коронавируса

На сегодняшний день в России зарегистрированы три вакцины: «ЭпиВакКорона», разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), разработанная НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи, и «Ковивак», разработанная научным центром исследований имени М.П. Чумакова. Иммунитет сохраняется от года до двух лет, в зависимости от использованной вакцины. Ответы на наиболее волнующие граждан вопросы узнаем у страховых представителей «СОГАЗ-Мед».

Какая из существующих вакцин лучше и безопаснее?

Чтобы подобрать более подходящую вакцину, необходимо проконсультироваться у своего лечащего врача. При наличии показаний перед вакцинацией нужно пройти предварительное обследование. Также подробно ознакомиться с информацией о вакцинации можно на официальном сайте «СтопКоронавирус.рф.».

Какие есть ограничения?

В настоящее время вводить вакцину не рекомендуется пациентам с туберкулезом, новообразованиями, гепатитами В и С, сифилисом, ВИЧ, перенесенным в течение года острым коронарным синдромом или инсультом, а также если вы планируете беременность в ближайшее время. В каждом конкретном случае лечащий врач проводит предварительный осмотр пациента с измерением температуры тела и определяет наличие показаний и противопоказаний к вакцинации. Как правило, в случае если температура тела превышает 37 , вакцинацию не проводят.

Как подготовиться к вакцинации?

За день до вакцинации желательно отказаться от спиртных напитков, в день прививки стоит ограничить посещение бани, бассейна и сауны, избегать переохлаждения, физических нагрузок, в том числе отложить интенсивные тренировки на ближайшие пару дней после введения препарата. Не посещайте места с большим количеством людей.

Где можно сделать вакцину по ОМС?

В медицинской организации (список можно уточнить на сайте регионального министерства здравоохранения) или в специально организованных прививочных пунктах, об их наличии уточняйте в своем регионе. С собой необходимо взять полис ОМС и паспорт. Также запись на вакцинацию от COVID-19 доступна на портале «Госуслуги», где вы можете записать другого человека. Для этого достаточно указать в форме записи его Ф.И.О., дату рождения, номер полиса ОМС и СНИЛС.

В поликлинике отказали в вакцинации по причине отсутствия препарата. Куда обращаться?

Позвонить на единую горячую линию по коронавирусу 112 или на горячие линии, работающие в каждом регионе, где вам должны подобрать пункт вакцинации. Если запись отменяют из-за нехватки вакцины, жителей предупреждают и перенаправляют в другой пункт.

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о системе ОМС, связанные с получением полиса, медицинской помощи или качеством ее оказания, вы можете обратиться за помощью к страховым представителям на сайте sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по телефону круглосуточного контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный) или в офисах компании «СОГАЗ-Мед». Лицензия ОС № 3230-01 АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

Фото предоставлено АО «СК «СОГАЗ-Мед».