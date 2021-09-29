Житель Забайкалья заманил к себе домой 9-летнюю девочку и изнасиловал ее Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изнасилование 9-летней девочки потрясло небольшой Нерчинск в Забайкальском крае 26 сентября. На улице школьницу встретил мужчина, который заговорил с ней, а затем обманом заманил в свою квартиру. Там он надругался над ребенком и отпустил. Девочка вернулась домой и рассказала обо всем родителям. Те сообщили в полицию.

- Мужчину задержали через два дня, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. – Им оказался 42-летний житель Нерчинска. Он прятался в одном из соседних районных центров. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста».

Вскоре задержанному предъявят обвинение. Следователи будут настаивать на том, чтобы мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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