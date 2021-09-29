Россыпная золотодобыча - люди, трудовые будни и праздники. Фото: предоставлено «Лензолото»

Золотодобыча - это технологически сложное дело, требующее привлечения специалистов разных профессий: геологов, маркшейдеров, горняков, других специалистов и служб. Успешно добывать драгоценный металл получается далеко не у всех и не всегда. В россыпной золотодобыче есть традиция отмечать добытые 10, 100, 1000 кг в зависимости от объема производства предприятия. За каждым граммом добытого золота стоит огромный труд многих профессионалов. И сегодня мы расскажем про одного из них.

В «Лензолото» найдется немного сотрудников, кто работает на предприятии столько лет. И вряд ли кто-то лучше знает производство, чем Сергей Гаврилович Тютрин - Главный операционный директор «Лензолото».

Пошел по стопам отца

Сергей Тютрин родился 22 февраля 1960 года, в горняцком городе Черемхово.

- Мои родители - из сибирских крестьян. Недалеко от пос. Кутулик, Аларского района, Иркутской области, есть деревня Тютрино, родители - выходцы оттуда, и мама, и папа. После войны и демобилизации с армии, родители устроились на работу в г. Черемхово и вскоре поженились. Я четвертый ребенок в семье. Папа работал в Черемхово на шахте №7, там в 1961 году он погиб, был несчастный случай на производстве. Мама одна, при неоценимой поддержке родственников, нас подняла на ноги, вырастила, дала всем четверым высшее образование. При этом работала не покладая рук, чтобы обеспечить семью. За исключительные достижения в работе удостоена высшей награды СССР - Орден Ленина. И ныне мама активный, самостоятельный человек, живо интересуется и знает новости города и страны, заботится обо всех многочисленных детях, внуках и правнуках. Дай Бог ей здоровья! Отчасти продолжая путь отца и чувствуя тягу к романтике горного дела и Севера, я пошел по горному направлению.

В Черемхово Сергей Тютрин окончил среднюю школу №26 и поступил в Иркутский политехнический институт, где с 1978 по 1983 год учился на горном факультете. Получил специальность «Технология и комплексная механизация разработки россыпных месторождений». Почему именно она?

Сергей Тютрин - Главный операционный директор АО «ЗДК «Лензолото», рассказывает о предприятии и своей жизни, связанной с ним. Фото: предоставлено «Лензолото»

- Для меня горное производство, особенно связанное с золотом, - при выборе специальности довольно романтичное понятие. Это навеяно еще в юности произведениями Джека Лондона - про Клондайк, Аляску, которые я читал взахлеб в то время. В том числе и русских писателей читал тоже, как сейчас помню книгу «Алданцы», где очень хорошо описан быт, условия работы, взаимоотношения тех, кто работал на освоении россыпей Алдана. А Алдан и Лензолото - примерно одна широта, схож также суровый климат, само жизненное устройство. Это все очень заинтересовало и оставило след в юной душе. Когда пришло время выбирать профессию, в институте как раз только появилась эта новая специальность. Помню, как увидел на стенде перед Политехом большой плакат, выполненный очень доходчиво и красиво. Дальше этого плаката я уже не ушел! - смеется Сергей Гаврилович, - и очень благодарен судьбе за то, что он попался мне на глаза! Там было ярко и интересно изложено про добычу алмазов, золота и других россыпных минералов.

Сергей Тютрин получил диплом 14 июня 1983 года. Тема дипломной работы была связана с разработкой россыпного месторождения р. Бодайбокан, именно в Бодайбинском районе. Во время студенческих практик он не раз работал на приисках Лензолото.

- Я уже знал, чем мне предстоит заниматься, и стремился быстрее попасть на производство, - вспоминает Сергей Тютрин.

Получив диплом, приехал в производственное объединение «Лензолото» по распределению, которое тогда происходило в зависимости от баллов выпускника.

- Чем выше балл - тем севернее можно было уехать. Тогда было престижно и почетно поехать как можно дальше на Север, в более суровые места. Заработная плата в Северных районах существенно отличалась от зарплат Большой Земли. Мы были «голодные» и конечно стремились туда, где выше оплата труда.

Лензолото, по рейтингу входило в линейку самых желаемых мест для распределения, к тому же в Бодайбинском районе минерально-сырьевая база по кондициям россыпного золота - одна из лучших в стране, если не самая лучшая. Была огромная перспектива работы в одном из лучших производственных объединений Главалмаззолото и возможность реализоваться как горному инженеру.

Сергей Тютрин был назначен горным сменным мастером драги №63 прииска «Дражный». Затем работал техническим руководителем на драге №115. Дальше - главный инженер карьера «Апрельский», главный инженер карьера «Красноармейский», начальник участка «Утесистый». В 1989 году Сергей Тютрин назначен главным инженером прииска «Маракан».

- На уникальном месторождении россыпного золота р.Маракан, глубина залегания золотоносных песков была очень большая - до 50 метров. Специально для Маракана была сконструирована и изготовлена драга №601 на Иркутском заводе тяжелого машиностроения. Она была самой крупной в дражном флоте в СССР! Вес - около 13 тысяч тонн, длина - 220 метров, высота - около 40 метров. Журналисты сравнивали ее с огромным крейсером «Киров». Технически очень современная драга для того времени. Там даже был лифт с нижней палубы в драгерку, промышленное телевидение, автоматизация приводов и механизмов! Когда в поселках и в домах-то еще не везде были телевизоры! В течение 21-го года эта драга выполняла свою задачу, отработав месторождение на протяжении шести километров и добыв 16,5 тонн золота.

В марте 2007 года, руководство АО «ЗДК «Лензолото», пригласили Сергея Тютрина работать в офис АО «ЗДК «Лензолото» первым заместителем генерального директора по производственно-техническим вопросам. В 2015 году, должность переименовали - сейчас он Главный операционный директор. Но функционал остался тот же: Сергей Гаврилович руководит основным производством и отвечает за его результаты деятельности. Положительный результат известен - за 14 лет, план по добыче золота достигается ежегодно !

Фото: предоставлено «Лензолото»

Серьезные проекты и задачи

- Основная задача - поддержание уровня производства и золотодобычи «Лензолото», с обеспечением рентабельности и прибыльности. Сейчас мы работаем на уровне 4,5 тонн добычи рассыпного золота в год. Но россыпная золотодобыча отличается постоянной изменчивостью по минерально-сырьевой базе и жизни объектов. К тому же, в Бодайбинском районе золотодобыча ведется с 1846 года. И все поколения золотодобытчиков в первую очередь отрабатывали самые «жирные», рентабельные участки. Поэтому идет неизбежное объективное снижение по качеству минерально-сырьевой базы.

Фото: предоставлено «Лензолото»

Сейчас мы отрабатываем остаточные техногенные запасы: это бортовые запасы и те, где большое количество валунов, многолетняя мерзлота, обводненность, другие «прелести» мешающие отработке, которые в прошлые годы мы обходили стороной. Они еще нагружены сверху породами от многолетних вскрышных работ прошлых лет! Все это вызывает необходимость не просто поддерживать нашу технику в хорошем состоянии, но и очень плотно заниматься ею в плане модернизации. И мы идем по этому пути, управляющая компания «Полюс» финансирует это дорогостоящее направление. Большое перевооружение произошло по промывочным приборам. На замену классическим гидроэлеваторным приборам пришли гидромеханические грохота Магаданского завода, промывочные приборы с инерционными грохотами. Один из основных и решающих видов оборудования - это шагающие экскаваторы.

В основном они были куплены и введены в строй еще в 80-е годы прошлого века, соответственно требуют поддержания и модернизации в силу большого технического износа. Карьерных экскаваторов несколько десятков, парк тяжелых и легких бульдозеров, погрузчиков, карьерных самосвалов - словом, есть весь большой парк техники необходимый для такого объема горного производства. Компания финансирует замену оборудования, идет ежегодное обновление технического парка предприятия.

На текущем этапе, в работе крупный проект для предприятия, который увеличит нашу производственную мощность и объемы добычи золота - это перенос законсервированной драги №134 на Мараканское месторождение, с отработанного полигона реки Ныгри. При реализации этого проекта драга будет давать в кассу 200-250 кг золота в год на протяжении десятков лет.

Фото: предоставлено «Лензолото»

Шагающий экскаватор и удача золотодобытчика

Как перевезти драгу весом три с половиной тысячи тонн? На расстояние до 5-10 км она может дойти и «своим ходом», при помощи устройства сплавных каналов. Но если расстояния большие, то драгу требуется полностью разобрать до частей 60-80 тонн, которые может перевести автотранспорт.

Кстати, многим не очень понятно: почему экскаватор - шагающий? С этим связана забавная история. Один журналист прибыл для подготовки репортажа по Апрельскому карьеру, но сам процесс работы он не видел и решил дать волю воображению. Вскоре выходит материал: «Шагающий экскаватор завершил отработку и, переваливаясь, как утка, с боку на бок, пошагал на следующий забой». Горняки посмеялись от души!

- При такой большой массе (до 2000 тонн) перемещение экскаватора довольно сложный процесс. Техническая скорость шагания - порядка 150-180 метров в час. Около трех лет назад была уникальная операция: перегнали шагающий экскаватор ЭШ 10/70 на расстояние 45 км! Вот так, своим ходом, он шагал два месяца.

- А праздники есть в Вашей работе? Найти большой самородок - это праздник?

- Да, это большое событие. У крупных самородков даже есть имена. За время моей работы самый крупный из найденных весил 12 кг, его нашли на драге №118 около тридцати лет назад. Самородок прошел обогатительный комплекс и каким то образом застрял в конструкциях главного транспортера (стакера). Кормовой машинист при уборке стакера в конце смены его нашел. Это было событие для всего местного населения! А тот, кому повезло этот самородок поднять, получил не только яркие эмоции, но и очень приличное вознаграждение. В то время было такое понятие, как «свободно поднятое золото». За каждый грамм его полагался 1 рубль. И человек получил 12 тысяч рублей! В советское время это была огромная сумма. Автомобиль «Жигули» стоил около 5 тысяч рублей, в то время - невероятная роскошь.

Фото: предоставлено «Лензолото»

Есть и более свежие случаи. В кабинете Сергея Гавриловича висит фотография - слиток размером с ладонь, по форме немного напоминает ухо. Он поднят в одном из золотодобывающих предприятий района в 2012 году, и чуть не оказался потерян для предприятия и истории! Из-за слишком большого размера самородка, обогатительный прибор его не извлек и отправил в «хвосты» - так называются остающиеся после промывки материалы. Геолог, обследуя «хвосты», случайно наткнулся на необычный и ценный экземпляр.

- Примечателен вес самородка, - добавляет Сергей Тютрин, - он весит 6 килограммов 666 граммов! Ему дали название «Ухо дьявола».

Благодарность Бодайбинской земле

Сергей Тютрин много лет отработал на производстве, но в нем до сих пор живет радость при виде результатов труда. Съемка - это ежедневный процесс, волнующий всех работников предприятия и производства, это когда золотой концентрат«снимают» с промывочных приборов, чтобы отвезти на переработку на шлихообогатительную установку и затем в золото-приемную кассу. Результат каждой съемки - это вложенный труд всего коллектива, это показатель эффективности и профессионализма. Достигнут плановый уровень съемки - это удовлетворенность, ниже плановой или низкая - это сильный стимул для выработки быстрых, оперативных решений и их реализации, по геологии, обогащению, производительности, для изменений направлений горных работ.

- На каждом приборе съемка - это событие. А если она отличается от рядовой в несколько раз - это очень существенно поднимает настроение всему коллективу, стимулирует на хорошую работу.

Обязательная традиция у россыпников - поздравлять друг друга с добычей каждой тонны золота. И это свято - это дань благодарности Бодайбинской земле и многим поколениям горняков Золотой Лены, которые соблюдали эту традицию. Это идет с давних времен, когда на каждом прииске стояла пушка, и после добычи каждого пуда золота пушка стреляла, оповещая о достигнутом результате.

Запасов на месторождениях «Лензолото» хватит еще на несколько десятилетий успешной и прибыльной работы. Когда на производстве работают профессионалы, тогда и золото добывается в срок и в требуемом объеме. Наше предприятие будет жить и созидать, флаг «Лензолото», как прежде, будет развеваться над просторами Бодайбинского района.

Фото: предоставлено «Лензолото»

Максим Семьянских - генеральный директор АО «ЗДК «Лензолото»:

Сергей Гаврилович - инженер с большой буквы и профессионал своего дела. Он чувствует производство кончиками пальцев и очень хорошо разбирается в горнодобывающей технике: как в механической, так и в электромеханической части. У Сергея Гавриловича есть чему научиться. Желаю ему дальнейших производственных успехов, старательского фарта и крепкого здоровья.

Семен Гетман - технический директор АО «ЗДК «Лензолото»:

Считаю большой удачей, что встретил на жизненном пути Сергея Гавриловича - главного операционного директора АО «ЗДК «Лензолото». Его огромный производственный и жизненный опыт вкупе с неутомимым характером, дают возможность многому научиться. Людей с таким объемом энергии сейчас редко встретишь.

Иногда светофор сам переключается на «зеленый свет» перед его машиной, потому что остановки и простои - это не про него.