Четвертая волна COVID пришла в Иркутск одновременно с подъемом ОРВИ. Чего ждать

Четвертая волна коронавируса началась в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Четвертая волна коронавируса уже освоилась в России. Один за другим центральные регионы страны объявляют об ужесточении антиковидных мер. В Иркутске пока спокойно, работают кафе, рестораны, фитнес-центры. Но…

-Не тешьте себя иллюзиями. Четвертая волна уже началась, - заявил в прямом эфире главный врач Иркутской областной инфекционной больницы Владимир Хабудаев. - И наша задача - быть готовыми к приему в стационары и на лечение на амбулаторном этапе большого числа больных.

Во время третьей волны, летом, переболело 112 тысяч жителей региона. Наиболее серьезной стала неделя с 8 по 15 июля, когда инфекция была диагностирована у 22, 5 тысяч человек одновременно. Вряд ли новый удар ковида будет легче.

- Мы готовились к подъему заболеваемости. Сейчас развернуто 3259 коек для пациентов с коронавирусом. Заняты 2344, - отметил в личном аккаунте в соцсетях Игорь Кобзев. - Большую часть пациентов принимают ковидные госпитали в крупных городах - Иркутске, Братске, Ангарске, Шелехове. Накануне увеличен коечный фонд в Шелеховской районной больнице. Перепрофилирован санаторий «Юбилейный». С 18 октября дополнительные места оборудуют в Иркутской областной клинической больнице.

Понятно, что с развитием новой волны количество тех, кому нужна помощь, резко вырастет. На дому сейчас лечится 8, 6 тысяч человек. Напомним, по прогнозу экспертов- аналитиков, пика заражений надо ждать к декабрю.

-Четвертая волна подошла одновременно с подъемом ОРВИ, - говорит Владимир Хабудаев. – В частности, очень много случаев риновируса ( мы его знаем как «насморк» - авт.). Недавно главный санитарный врач страны отметила, что в большинстве регионов уже есть и случаи гриппа. Все это вместе может привести к очень тяжелым последствиям.

Естественный вопрос, который возникает в связи с этим – что с прививками? Сейчас надо защищаться от гриппа, а многие не прошли еще вакцинацию от коронавируса.

-Нужно выбрать большее из зол и защититься от него, - считает Хабудаев. – И я думаю, в первую очередь необходимо иммунизироваться от COVID. Он опаснее. Лечение гриппа сейчас не представляет труда. Есть препараты, которые действуют на этот вирус, и они достаточно эффективны.

Есть ли риск заразиться, если вакцинация пройдена? Сегодня все знают ответ – есть.

-Вирус склонен к мутациям, он меняет структуру и 100%-ной гарантии, что защита сработает полностью, не даст ни один врач, отметил Владимир Хабудаев. - Но те, кто защитился прививками, гораздо реже болеют тяжело, и почти не попадают в реанимацию. Уже только поэтому нужно позаботиться о защите, особенно тем, у кого есть ожирение и сахарный диабет. В зоне особого риска также больные сердечно -сосудистыми заболеваниями и имеющие проблемы с почками. Особое внимание врачи обращают на тех, кто старше 65 лет, у них уже накоплены болезни, на онкобольных.

Кстати, это и ответ на вопрос, когда закончится эпидемия. Когда большинство населения либо переболеет COVID либо вакцинируется. Другого варианта получить защитные антитела к вирусу не существует. Сейчас первым компонентом привились больше 641 тысячи человек. Полностью вакцинировались свыше 558 тысяч жителей региона.

КСТАТИ

Болеют дети и подростки

Особенностью третьей волны коронавируса стал значительный рост заболеваемости среди детей – до 10%. Это очень высокие цифры. Но тяжелых случаев среди детей не зарегистрировано. Они продолжают оставаться переносчиками инфекции.

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