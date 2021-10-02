Первый рейс в отрезанный от большой земли поселок Уакит в Бурятии вылетел 2 октября. Фото: авиакомпания "Аэросервис".

-Мука есть, крупа и картошка есть - живем!, - жителям Уакита, маленького поселка на самом севере Бурятии, к "блокаде" не привыкать. Пять лет назад, в октябре 2016 года, о том, что они отрезаны от цивилизации, а в магазинчике шаром покати, уже писали газеты. А власти региона договаривались с авиакомпанией, которая вдруг прекратила полеты. Теперь ситуация повторилась - уже с другим перевозчиком. Официально не объявлялось, но местные уверены, что проблемы связаны с авиакатастрофой L-410 на севере в Иркутской области, после которой начались проверки в компании. В любом случае, единственная надежная дорога из деревни - зимник, трасса, которую прокладывают по снегу, когда замерзнут топи и болота. Он действует с ноября по май. А все остальное время - только самолетом можно долететь. А тут всякое бывает.

- С 10 сентября в Баунтовском эвенкийском районе было приостановлено авиасообщение по маршруту Багдарин-Уакит-Багдарин, - пояснили в Минтрансе Бурятии. - По информации авиакомпании «Аэросервис», осуществляющей перевозку пассажиров в районе, у обслуживающего персонала просрочены документы на допуск судов к полетам. В настоящее время проводится обучение, после которого полеты будут возобновлены. Ориентировочная дата – 3 октября.

Рейс авиакомпания отправила на день раньше. Впрочем, что все будет гладко и дальше, перевозчики не обещают. Есть проблемы.

-Самолет из Багдарина в Уакит улетел, - рассказал КП-Иркутск представитель авиакомпании "Аэросервис". - Вообще рейсы выполняются по воскресеньям, раз в неделю. Но, поскольку долгое время их не было, отправили раньше. Правда, как будет дальше, мы не знаем. Потому что в октябре вступает в силу постановление по безопасности полетов, принятое правительством страны еще в прошлом году. И там есть требования к оборудованию посадочных полос. Они должны быть освещены, огорожены, иметь видеонаблюдение и сигнализацию, оповещение. Должен быть контроль и охрана.

В общем, требования вполне разумные, хотя и стоят денег. Вероятно, решать этот вопрос авиаторы, которые летают по маршруту 6 месяцев в году, будут вместе с администрацией Баунтовского Эвенкийского района, которые отвечают за транспортную доступность села. А пока в Уаките праздник. В магазине наконец появились продукты и даже вкусности, а родные наконец увидели новорожденного, которому уже три недели.

-Малыш родился в роддоме райцентра как раз 10 сентября, а после этого самолеты перестали летать, - рассказывают в Уаките. - Родственники договорились, что они с младенцем поживут пока у своих, в Багдарине.

-Медицинские работники проверили условия, в которых живут родственники пациентки, и приняли решение о возможности ее выписки из роддома, - рассказывает пресс-секретарь минздрава Бурятии Саяна Соктоева. - Трижды молодую маму и малыша навещал фельдшер, а потом был и осмотр педиатра. Состояние и матери, и ребенка удовлетворительное. От предложения о госпитализации женщина отказалась.

Нового жителя Уакита встречали всем селом. Не специально - просто каждый ждал от прилетевшего ТВС ( это модификация старого доброго Ан-2) своего - знакомого, который летит, или посылки, которую передали. Пополнила свою аптечку и местный фельдшер. Кстати, в минздраве сообщают, что " все лекарственные препараты и расходные материалы, в том числе гипс на ФАПе имеются в достаточном количестве". Что касается срочной помощи, то при необходимости в село вылетает Ан-2 или Ми-8 по заданиям медицины катастроф. Рейса раз в неделю, конечно, никто не ждет.

ОФИЦИАЛЬНО

На выполнение рейсов выделено 2, 3 миллиона рублей

Минтранс Бурятии предоставляет субсидию из республиканского бюджета на авиаперевозки в Баунтовском районе в период с мая по ноябрь. В этом году было предусмотрено 2,3 млн рублей на выполнение 43 рейсов по направлениям Багдарин-Варваринский, Варваринский-Усть-Джилинда, Багдарин-Уакит.