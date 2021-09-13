Как удалось выжить пассажирам L-410, рухнувшего в тайгу в Иркутской области, и почему не произошел пожар. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Ошибка пилотирования при посадки, либо отказ техники. Это две основные версии происшествия с самолетом L-410, который 12 сентября совершил жесткую посадку в 4 километрах от аэропорта поселка Казачинское Иркутской области. Судно приземлилось в лесу, повалив десятки деревьев. На борту находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Погибли три пассажира и один из пилотов. Остальные с различными переломами находятся в больницах.

Место падения с высоты птичьего полета. Фото: правительство Иркутской области

Как произошла катастрофа, почему самолет не взорвался, и как некоторым пассажирам удалось выжить? На эти вопросы «КП» - Иркутск ответил генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальник ИВВАИУ в 1991–2000 гг. Александр Барсуков.

- Как могло происходить крушение самолета L-410?

- Скорее всего, самолет был на так называемой посадочной глиссаде. То есть приземлялся, как на взлетно-посадочную полосу, а не падал камнем вниз. Самолет плавно «вынырнул» из тумана и на скорости около 200 км/ч «брюхом» по касательной стал цеплять верхушки деревьев. Не «зарылся» ни носовой частью, ни двигателями. Поэтому это и называется жесткой посадкой. Другими словами, в момент столкновения с землей силы, действующие на самолет, намного превышали его массу и самолет на несколько десятков метров «пропахал» землю.

Как произошло крушение самолета. Карта: Алла Овчинникова.

- Почему не взорвались двигатели?

- Удар был не настолько сильный, чтобы топливо воспламенилось. Возможно, в баках его было мало и оно не вылилось, не коснулось горячих частей двигателей, нагретой проводки. Опять же должны были остаться топливные пары. Удивительно, что не замкнуло. Для паров ведь достаточно небольшой искры. Так что это большое везение.

- Могли деревья смягчить посадку?

- Конечно. И не только деревья. Возможно, у сопки был уклон, который позволил снизить скорость движения. Если самолет шел на второй круг, значит, пилоты выпустили закрылки, скорость была небольшой.

- Почему большинство пассажиров выжили и не получили серьезных травм?

- В первую очередь они были пристегнуты. Да, вы скажите, что перед посадкой пристегиваются все. Нет, некоторые предпочитают оставить ремень на животе и накрыться пледом. Еще, как показывает авиационная практика, чаще всего в живых остаются те пассажиры, которые находились в хвостовой части самолета. Не исключено, что услышав скрежет фюзеляжа о деревья, люди успели мобилизоваться, сгруппироваться, схватились за что-то. А тот, кто дремал, не успели этого сделать и травмировались сильнее.

Добавим, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения эксплуатации воздушного транспорта». Его расследуют в центральном аппарате.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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