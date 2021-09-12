Выжившие при жесткой посадке пассажиры самолета L-410 эвакуированы, только трое могут передвигаться сами Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В селе Казачинское Иркутской области всю ночь продолжают эвакуировать пассажиров самолета L-410, который 12 сентября совершил аварийную посадку на острове Иннокентьевский, недалеко от аэропорта. Все произошло в 23.15 по местному времени, прямо в лесу, в 4 км юго - западнее Казачинского. На борту находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа. В первые часы после происшествия сообщалось, что жертв удалось избежать. Однако, когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что погибли четыре человека – трое пассажиров и один из пилотов. У остальных множественные переломы. Всех людей уже вызволили из искореженного самолета. «Комсомолка» узнала, как проходит эвакуация 12 выживших.

- Самостоятельно передвигаться могут только три пассажира самолета, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" главный специалист отдела по ГО и ЧС Сергей Яковлев, который приехал на место ЧП. - Остальным пострадавшим нужны носилки. У них тяжелые повреждения и травмы средней тяжести. Одну женщину уже эвакуировали. Вскоре отправим остальных. Нужны жесткие носилки. Как проходит эвакуация? Сначала раненых нужно спустить с горы. Спуск здесь довольно крутой. Затем на лодке по реке метров 100-150. Ну и отвезти в больницу поселка Магистральный.

Первые кадры с места ЧП. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Личности погибших сейчас устанавливаются. Также пока рано говорить о причинах происшествия. По одной из неофициальных версий, у L-410 могли возникнуть проблемы с электроникой. Главное сейчас оказать всю необходимую помощь пострадавшим

«Комсомолке», тем временем, удалось найти знакомую 23-летней пассажирки самолета. Иркутянка летела в село Казачинское, чтобы увидеться со своим женихом. Кстати, это был первый полет в ее жизни. И страха перед вылетом она не испытывала.

- Она встречается с моим братом несколько лет, я бы даже сказала очень давно. Она даже планировала переехать к нему жить в Казачинское. Я даже не знала, что она сегодня села в этот самолет, - рассказала корреспонденту «Комсомолки» двоюродная сестра 25-летнего мужчины.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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