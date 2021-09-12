Появились данные о самолете L-410, попавшем в авиакатастрофу в Иркутской области. Фото: сайт авиакомпании.

ЧП произошло на севере Иркутской области. Самолет L-410 рухнул при посадке ночью 12 сентября, заходя на второй круг над взлетной полосой. Повезло - его приземление из-за малой высоты можно все-таки считать "жесткой посадкой", это спасло жизнь большинству из находящихся на борту 16 человек. Еще больше повезло, что борт не загорелся, иначе жертв было бы больше - люди дожидались помощи, будучи зажаты в самолете. Многие не получили даже переломов. К сожалению, уже известно о четверых погибших. В причинах авиакатастрофы еще предстоит разбираться, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации транспорта. Тем временем, появились данные о самолете L-410, попавшем в авиакатастрофу в Иркутской области.

Крушение самолета L-410 в Иркутской области.

В расписании иркутского аэропорта значится, что рейс Иркутск- Казачинское выполняет авиакомпания СиЛА. Однако в авиакатастрофу под Казачинском попал не ее самолет. Разбившийся борт RA-67042 принадлежит компании Аэросервис (Даурия, Чита) . Он использовался как резервный, запасной, вариант. Как поясняют источники КП, такое возможно, если есть соглашение о совместной эксплуатации воздушных судов.

При этом сам самолет L-410 достаточно новый, он вышел в первый полет в феврале 2014 года и эксплуатировался меньше 8 лет. Согласно документам, которые приводятся на специализированном авиапортале RUSSIANPLANES.NET, сертификат летной годности у этого борта датирован февралем 2023 года.

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