«Летела к жениху»: 23-летняя пассажирка L-410, совершившего жесткую посадку под Казачинским, впервые села в самолет

«Летела к жениху»: 23-летняя пассажирка L-410, совершившего жесткую посадку под Казачинском, впервые села в самолет. Фото: соцсети

- Люда раньше на самолетах не летала вообще. Это был первый раз, но она была спокойна, - рассказала корреспонденту «КП» - Иркутск» мать 23-летней Людмилы, пассажирки L-410, который совершил жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское. Девушка из Иркутска направлялась в Казачинско-Ленский район к жениху, который, согласно публикациям в соцсетях Людмилы, сделал ей предложение пятого августа. Пара собиралась пожениться.

- Они с моим братом встречаются несколько лет, я бы даже сказала, очень давно, - поделилась двоюродная сестра 25-летнего мужчины. - Она планировала переехать жить к нему в Казачинское, в село.

По словам матери Людмилы, девушка отделалась лишь разбитым носом. О том, что произошла жесткая посадка самолета, в котором летела дочь, женщина узнала из соцсетей. Увидела информацию и испугалась.

После аварии студентка позвонила матери и рассказала, что с ней все хорошо. Их эвакуируют спасатели. Фото: соцсети

- Я сразу же стала писать и звонить дочке, - рассказала «Комсомолке» Надежда. – Перезвонила, когда их уже эвакуировали спасатели. Времени на разговоры не было, она просто сказала: «Я цела».

Несколько пассажиров после приземления зажало в салоне самолета. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Сибирячка призналась, что об аварии дочь ей не сказала ни слова. Позвонив 23.00, сообщила лишь то, что она долетела и с ней все в порядке.

- Люда для меня смысл всего и ее потеря равноценна потере жизни, - признается напуганная мать пассажирки.

По информации, которую Людмила указывает в личном аккаунте, в 23 года она получает высшее образование в одном из иркутских вузов.

Сейчас ей оказывают всю необходимую помощь. Подробности аварии выясняются.

Четыре человека погибли. Один из них-пилот. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Напомним, В селе Казачинское Иркутской области, в 400 метрах от местного аэропорта в эти минуты проходит спасательная операция по вызволению из самолета L-410 14 пассажиров и двух членов экипажа. Самолет совершил жесткую посадку 12 сентября, в 23.15 по местному времени, прямо в лесу, в 4 километрах юго - западнее Казачинского. Сообщается о четырех погибших, один из которых – пилот.

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