Выжившая в крушении самолета L-410 иркутянка ответила всем, кто интересовался ее судьбой. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

- Я в порядке, отделалась сотрясением и синяками. Говорят, родилась в рубашке, - опубликовала первую историю в соцсетях после авиакатастрофы 23-летняя Людмила. Молодая иркутянка стала одной из 16-ти пассажиров лайнера L-410, который совершил жесткую посадку в четырех километрах от аэропорта в селе Казачинское. Самолет рухнул в лесу острова Иннокентьевский и стал грудой искореженного метала. Несколько пассажиров зажало в салоне, четыре человека погибли.

Пострадавшие уже получили всевозможную помощь: медицинскую, психологическую и материальную. Троих мужчин со сложными переломами вертолетом отправили на лечение в Иркутск. Одну пациентку прооперировали на месте, в Казачинском. Стоит ли говорить, что Людмиле буквально повезло не только остаться в живых, но и обойтись без тяжелых травм?

В соцсетях Людмила рассказала, врачи считают, что девушка родилась в рубашке.

- Спасибо большое всем за слова поддержки! Очень много людей мне писали, - поблагодарила иркутянка тех, кто интересовался ее судьбой и здоровьем.

«Комсомолка» уже рассказывала о 23-летней Людмиле, которая до полета на L-410, никогда в жизни не садилась в самолет. В селе Казачинское живет ее жених. Он сделал девушке предложение пятого августа, и пара собиралась пожениться спустя несколько лет отношений. Об истории чудом уцелевшей иркутянки узнал и Игорь Кобзев.

- Я читал о Вас в интернете, - признался глава региона пациентке Казачинско-Ленской районной больницы. На следующий день после крушения губернатор Приангарья приехал в село, чтобы навестить всех пострадавших, проходящих лечение. Девушка рассказала, что в авиакатастрофе ей повезло. На вопрос о самочувствии ответила « все нормально».

Правительство предусмотрело финансовую поддержку для всех, кто был на борту самолета L-410 в момент крушения. Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии - 500 тысяч рублей, в среднем - 250 тысяч, в легком - 100 тысяч.

15 сентября в Иркутской области объявлено Днем траура по жертвам авиакатастрофы под Казачинским.

Напомним, 12 сентября самолет L-410 совершил аварийную жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское. На его борту в этот момент находилось 16 человек. О ЧП по номеру 112 сообщила одна из пассажирок рейса. Люди кричали, стучали по кабине и громко включили музыку, чтобы привлечь внимание спасателей. Обнаружили упавший лайнер спустя 2,5 часа. Специалисты рассматривают две версии причины случившегося: ошибку пилотов и отказ электроники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Летела к жениху»: 23-летняя пассажирка L-410, совершившего жесткую посадку под Казачинским, впервые села в самолет. По словам матери, девушка отделалась разбитым носом. (подробности)

Как удалось выжить пассажирам L-410, рухнувшего в тайгу в Иркутской области, и почему не произошел пожар. Ответы на главные вопросы об авиакатастрофе дает генерал-майор авиации Александр Барсуков. (подробности)