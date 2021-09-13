Генерал-майор авиации Александр Барсуков: Возможно, летчики рухнувшего L-410 не контролировали высоту полета

Эксперт рассказал о возможных причинах жесткой посадки самолета L-410 в Иркутской области. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Иркутской области продолжают разбираться в причинах жесткой посадки самолета L-410. Поздним вечером, 12 сентября, самолет аварийно приземлился недалеко от аэропорта Казачинское, на острове Иннокентьевский. Все произошло в 23.15 по местному времени, прямо в лесу, в 4 км юго-западнее Казачинского. На борту находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа. Погибли четыре человека – трое пассажиров и один из пилотов. Выживших с множественными переломами отправили в больницу поселка Магистралььный, в 25 километрах от места ЧП.

В сетях тех временем, появилась аудиозапись выжившего пилота. Он рассказал, что при посадке у самолета якобы произошел сбой навигационной системы. По его словам, GPS-навигатор с помощью автопилота увел самолет правее заложенного курса.

- Когда мы уходили на второй круг из-за тумана, я понял, что автопилот ведет нас правее, - сказал пилот. – Во время набора высоты мы зацепили сопку.

Фото с места происшествия. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Что же все-таки могло произойти во время приземления L-410, «Комсомолке» прокомментировал генерал-майор авиации, кандидат технических наук, профессор, начальник ИВВАИУ в 1991–2000 гг. Александр Барсуков.

- Сразу скажу, что самолеты L-410 эксплуатируются в нашем регионе уже давно и считаются надежными машинами, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Александр Барсуков. – На нем два двигателя. При отказе одного он все равно будет лететь. Серьезных ЧП из-за отказа техники в последние годы с L-410 я не припомню. Сейчас нужно узнать как принималось решение на вылет исходя из времени суток, продолжительности полета, метеоусловий по маршруту полета и в районе аэродрома посадки и т.д., имелся ли у командира метеоминимум. Если там был туман, то о нем, летчиков, конечно должны были предупредить заранее.

По словам Александра Барсукова, бывают случаи, когда пилоты идут на неоправданный риск и приземляются в туман. Еще один немаловажный вопрос: как летчики взаимодействовали с приборами, если, как рассказал пилот, GPS-навигатор перед посадкой увел самолет правее заложенного курса.

- Возможно, экипаж не контролировал высоту полета по главному прибору - высотомеру, - продолжает Александр Барсуков. – Как правило, это радиолокационный высотометр малых высот и – барометрический. На барометрическом выставляется атмосферное давление той местности, в которую летит самолет. При вылете из Иркутска было одно давление, а в Казачинском совсем другое. Что может произойти, если это не учитывать? Самолет полетит над горой, например, высотой в 500 метров. А высотометр может показывать – 1000 метров. Пилоты думают, что у них есть запас 500 метров. А его нет. Так что, надо понять, выставлено ли было на высотометре давление той местности, куда летит самолет и когда это было сделано.

Также, по словам генерал-майора авиации, сейчас нужно разобраться в том, насколько устойчивой была связь с землей уже в ходе полета, какой метеопрогноз докладывали экипажу по маршруту следования, летал ли ранее экипаж по этому маршруту, в том числе в условиях тумана и позднего времени суток.

- Есть еще такой прием «нырнуть под облака», - говорит Александр Барсуков. – То есть уйти от низкого тумана. Возможно, это была попытка уйти ниже тумана. Большинство таких «нырков» заканчивались столкновением с препятствием. В данном случае и скорее всего, летчики L-410 просто не контролировали высоту. Судя об обнаружении «черного ящика», его информация снимет большинство вопросов о причинах случившегося.

Добавим, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения эксплуатации воздушного транспорта». Его расследуют в центральном аппарате. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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