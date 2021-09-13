Раненных спускали с горы, а затем увозили на лодках: что известно о месте крушения L-410 в Иркутской области

Крушение L-410 в Иркутской области: что известно об острове Иннокентьевском, где упал самолет Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Груда искореженного металла осталась от самолета L-410, который поздним вечером 12 сентября совершил жесткую посадку в 4 километрах от аэропорта поселка Казачинское Иркутской области. Спасатели и следователи опубликовали фотографии с места происшествия. Самолет приземлился прямо в лесу. На видео - десятки поваленных деревьев, фрагменты фюзеляжа L-410 и личные вещи пассажиров. На борту находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Погибли три пассажира и один из пилотов.

Пока причины происшествия выясняются. Ими могут стать либо неисправность техники, либо ошибка пилотирования. Кстати, выживший летчик рассказал, что при посадке у самолета якобы произошел сбой навигационной системы. По его словам, GPS-навигатор с помощью автопилота увел самолет правее заложенного курса. Из-за тумана летчики пошли на второй круг и зацепили сопку.

«Комсомолка» решила выяснить подробности местности, где произошла аварийная посадка. Самолет, как выяснилось, приземлился на острове Иннокентьевский, с Казачинским его разделяет река Киренга. Поэтому попасть туда на автомобилях оказалось невозможно. И спасателям понадобилось время, чтобы сначала добраться до пострадавших пассажиров, а потом еще вызволить их. Фюзеляж L-410 пришлось разрезать и буквально по одному эвакуировать раненых. Они оказались зажатыми в салоне. Именно поэтому самолет и выглядит на фото, как груда металла. Снимки сделаны после эвакуации.

- Пострадавших пассажиров пришлось эвакуировать на лодках, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» главный специалист отдела по ГО и ЧС Сергей Яковлев, который работал на месте ЧП. - Сначала раненых пришлось на носилках спускать с горы, спуск там довольно крутой, затем на лодке переправлять по реке метров 100-150. А дальше на машинах скорой отправляли в больницу поселка Магистральный.

Обломки самолета. Фото: Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

К слову, Магистральный находится примерно в 25 километрах от места происшествия. Для сравнения: до Казачинского всего около 4 километров. Так почему пострадавших повезли в отдаленный район?

- Потому что именно в Магистральном находится районная больница хирургического профиля, - продолжает Сергей Яковлев. – Больше больниц на территории 33 тысячи квадратных километра у нас нет.

Тем временем, следователи назвали основные версии происшествия. Как рассказали в центральном аппарате СК это могла быть либо ошибка пилотирования при выполнении маневрирования на посадке, либо отказ техники.

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