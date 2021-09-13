Что известно о причинах авиакатастрофы L-410 в Иркутской области 12 сентября. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

В Иркутской области объявлен день траура. Накануне ночью, 12 сентября при заходе на посадку недалеко от поселка Казачинское разбился самолет L – 410, совершавший рейс в северный район из областного центра. На борту находились 16 человек, погибли четверо, в том числе Владимир Черненко, один из пилотов. Как это случилось, почему штатный полет закончился трагедией, что известно о пилотах?

Выжившие сейчас находятся в местной районной больнице, им оказывают помощь. Те, кто не получил серьезных травм – дома. Со всеми работают следователи. Найден и один из черных ящиков. Все это поможет пролить свет на причины авиакатастрофы L – 410. Но предварительные данные уже есть.

- Когда мы уходили на второй круг из-за тумана, я понял, что автопилот ведет нас правее, - цитируют в сети слова выжившего командира экипажа Николая Махнутин. – Во время набора высоты мы зацепили сопку.

Мы связались с директором посадочной площадки в селе Казачинское ( полноценного аэропорта в небольшом северном поселке никогда не было).

-Да, пилот при мне рассказывал о том, что они вели L-410 на автопилоте и сбились с курса при ошибке навигатора, - подтвердил директор аэропорта Борис Ильин. - Но ошиблись очень серьезно, потому что та самая сопка, в которую они врезались, находится в 7 километрах от взлетно-посадочной полосы. Это очень далеко, поэтому нашу полосу я бы сложной не назвал. Что касается туманов – да, они есть, но тоже не чрезвычайные, я бы сказал, что погода была штатной. Важно еще, что летчики всегда садятся визуально, сами. При этом полоса очень ярко освещена и не увидеть ее очень трудно. Службы аэронавигации в Казачинском нет, это же не большой аэропорт.

Почему самолет летел ночью? Это тоже вопрос, потому что рейсы в Казачинское бывают всего пять раз в неделю. В сети обсуждают, что якобы рейс задержали на несколько часов, однако это не так. Три из них вылетают днем, в 14 часов, два прибывают и отправляются обратно в Иркутск ночью.

Еще один вопрос, которым все задаются – насколько опытные были пилоты на L-410.

-Очень опытные пилоты, не первый год в небе, - ответил КП-Иркутск директор авиакомпании «СиЛА» Андрей Богданов. – Командир корабля имеет более тысячи часов налета, второй пилот – тоже достаточно.

Страница пилота Николая Махнутина.

Выживший командир экипажа Николай Махнутин до сих пор находится в шоковом состоянии, с ним работают врачи. Следователи пока не могут с ним переговорить, чтобы услышать его версию событий. Близкие тоже до сих пор не могут с ним связаться и для них самое страшное - неведение. Родные говорят, что им остается молится за Николая. И абсолютно все говорят о нем, как об очень ответственном летчике, который взвешенно принимает решения, в том числе и в том случае, если надо ориентироваться в сложных условиях, в том числе в тумане. Летчик имеет не только опыт, но и отличное образование - закончил авиационный вуз в Санкт-Петербурге.

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