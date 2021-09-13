Самолет L-410 совершил жесткую посадку в Иркутской области. Главное

Спасатели несколько часов вытаскивали выживших из самолета. Фото: МЧС России

Вечером 12 сентября в Иркутской области совершил жесткую посадку пассажирский самолет. Борт вылетел из Иркутска и должен был приземлиться в селе Казачинское, но не долетел несколько километров. Четыре человека погибло. Рассказываем главное, что надо знать об это трагедии.

- Борт упал с низкой высоты при повторном заходе на посадку. Это произошло в 4 км от села Казачинское, около 23:15 (18:15 мск).

Место крушения.

- На борту было 16 человек, детей среди них не оказалось.

- Четыре человека - два пассажира и два члена экипажа - погибли.

- "Самостоятельно передвигаться могут только три пассажира самолета. Остальным пострадавшим понадобились носилки. У них тяжелые повреждения и травмы средней тяжести", - рассказал корреспонденту "КП"-"Иркутск" главный специалист отдела по ГО и ЧС Сергей Яковлев.

- Рейс Иркутск-Казачинское выполняла авиакомпания "СиЛА", но борт принадлежит другой компании - "Аэросервис" (Даурия, Чита).

- "Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет", - заявил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

- Среди возможных причин называют отказ двигателя и ошибку экипажа.

Фото: МЧС России

- СК возбудил уголовное дело (по статье 263 УК РФ - нарушения правил безопасности движения и эксплуатации в транспорта). Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.

- Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим.

- Самолет L-410 летает с февраля 2014 года. Согласно документам, сертификат летной годности у этого борта датирован февралем 2023 года.

- Одна из пассажирок рейса - 23 Людмила - села в самолет впервые. Она летела к жениху, который сделал ей предложение в августе. Мы поговорили с ее близкими.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Летела к жениху»: 23-летняя пассажирка L-410, совершившего жесткую посадку под Казачинским, впервые села в самолет

По словам матери, девушка отделалась разбитым носом (подробности)

Появились данные о самолете L-410, попавшем в авиакатастрофу в Иркутской области

Он находился в эксплуатации меньше 8 лет (подробности)