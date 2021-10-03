Туристы из Москвы «удочерили» дворняжку из Иволгинского дацана. Фото: пресс-служба Иволгинского дацана

- Много раз слышали об Иволгинском дацане в Бурятии и теле нетленного ламы Хамбо Ламы Итигэлова, - вспоминает москвичка Ирина Асташева. – Знакомые, кому довелось побывать, рассказывали об этом удивительном месте взахлеб! Вот так мы с мужем и дочкой и решились на большое путешествие. Границы закрыты, поэтому сели в свой автомобиль и рванули на Байкал за шесть тысяч километров.

Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, и, наконец, финальная точка маршрута Улан-Удэ.

- В Иволгинском дацане, прямо у входа, нас встретил щенок, - вспоминает Ирина. – Маленький, милый пушистый комочек. Забавный такой - тельце белое, а мордочка серая, как у волчонка.

Вокруг тьма народу, но малыш подбежал именно к Асташевым, принялся ластиться, играть.

- Словно выбрал нас! – говорит Ирина.

И она сама, и муж Андрей, а особенно 12-летняя дочка пары Александра, сразу влюбились в озорную девчонку. Гуляя и рассматривая территорию дацана, говорили уже только об одном: «А не забрать ли малышку с собой в Москву?».

- Но испугались, что она не перенесет дороги, - говорит Ирина. – Все-таки шесть тысяч километров! А мы никогда раньше собак не держали, не знали, как правильно обращаться. Поэтому уехали без нашей девочки…

Но на полпути к Москве о своем решении Асташевы пожалели. Пути назад не было, отпуск заканчивался и время поджимало, поэтому Андрей и Ирина принялись искать другие варианты.

- Написали в соцсети Иволгинского дацана с просьбой отыскать щенка и помочь переправить в Москву, - говорит Ирина. – Откликнулся лама Жаргал! По описанию через несколько дней разыскал на территории дацана нашу девочку.

А дальше - история про теорию шести рукопожатий, как она есть. Знакомая Асташевых из Улан-Удэ забрала щенка из дацана и разыскала дальнобойщика Артема. Он как раз собирался выдвигаться в рейс в Москву и согласился взять с собой собаку.

- Он нам даже фото и видеоотчеты слал по пути следования! – восклицает Ирина. – Так мы знали, где наша девочка и как себя чувствует.

Ровно через 7 дней Асташевы воссоединились со своей любимицей. Случилось это в аккурат ко дню рождения дочки Александры.

12-летняя Александра сразу влюбились в озорную девчонку. Фото: личный архив героев статьи

- Получив разрешение из дацана, назвали малышку Тарой в честь главной буддийской богини, - говорит Ирина. – Она очень быстро освоилась дома, будто всю жизнь с нами жила. Никогда с ней не расстанемся.

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