Ким Чен Ын: идеал о партийном строительстве

Фото: предоставлено КНДР

Отвечает на этот вопрос идеал Генерального секретаря ТПК - Ким Чен Ын, говоря о партийном строительстве.

Дух самоотверженного служения народу.

В августе прошлого года в селе Тэчхон уезда Ынпха провинции Северный Хванхэ нагрянули большие наводнения. Много жилых домов затоплено, жителям пришлось остаться без крова под открытым небом. Об этом доложено Ким Чен Ыну. Он, лично за рулем, раньше всех поехал в пострадавшее село. На месте, лидер страны принял решительные меры по устранению нанесенного ущерба. Ким Чен Ын узнавал у крестьян-кооператоров, какой дом им нравится – дом на одну семью или дом на две семьи? Выслушав их мнения, он предложил построить для каждой семьи отдельные дома, с учетом их пожеланий. То есть, лидер государства и правящей партии рекомендовал удовлетворить требование простых крестьян - абсолютно и безоговорочно.

Фото: предоставлено КНДР

Речь пошла не только об этом селе. Когда многие районы страны одновременно подверглись стихийным бедствиям, Ким Чен Ын экстренно созывал важнейшие совещания ТПК, на котором обсуждались вопросы о создании пострадавшему населению стабильных условий жизни и были предприняты меры для их решения. И еще: с места, недавно пострадавшего от цунами привосточноморского района, он послал партийцам столицы открытое письмо с призывом быть впереди в восстановительных работах по устранению нанесенного ущерба. Ким Чен Ын руководил на месте многими стройками в стране для устранения ущерба, нанесенного стихийными бедствиями. И при виде строящихся, несравненно лучших жилых домов, он узнавал, нравятся ли они жителям, подчеркивая, что дома должны быть прежде всего удобными для будущих жильцов. Сам уточнял планировку жилых комнат, высоту потолка, наличие кухонной утвари. Словом, он глубоко заботился обо всех сторонах жизни населения. Такова живая картина, показывающая принцип деятельности ТПК и способ ее существования. Суть в том, что партия должна делать все, чего желает народ, и брать на себя полную ответственность за судьбу народа и самоотверженно служить его интересам. Отнюдь не случайно, что корейский народ называет ТПК «Матерью» и следует за ней. Партия – слуга народа, Мать перед своими детьми, если так можно выразиться. То есть является слугой, прежде чем быть наставницей или старшей.

Фото: предоставлено КНДР

Что касается Матери, то она без всякой придирки удовлетворяет просьбу детей, не принимая в расчет приложенные для этого усилия и труд. Для того чтобы оправдать глубокое доверие народа, который без стеснения называет партию «Матерью», Трудовая партия Кореи должна быть, образно говоря, партией-слугой – той, которая самоотверженно работает ради него, независимо от легких и трудных дел, – таковы, можно сказать, идеи и идеал ее Генерального секретаря Ким Чен Ына по вопросам партийного строительства. В прошлом году жители села Тэчхон, пострадавшие от наводнений, до окончания строительства новых жилых домов жили в здании уездного комитета партии. Укомовцы же, занятые на строительстве, проживали в палатках во дворе перед зданием, заботясь прежде всего о пострадавших крестьянах. Подобные меры были приняты отнюдь не потому, что не было нужного количества помещений или не оказалось тех, кто мог бы заботиться об их жизни, а потому, что основной долг ТПК – больше всего заботиться о пострадавших жителях, окружать их теплотой любви и создать им все удобства.

Фото: предоставлено КНДР

Ким Чен Ын делает все для удовлетворения требований народа и обеспечения его интересов. Несмотря на трудное положение в стране, по его инициативе построены Масикрёнский горнолыжный комплекс, Мунсуский аквапарк, Яндокская бальнеологическая зона культурного отдыха и другие культурно-бытовые комплексы современной конструкции. Все в интересах народа. Чтобы люди широко использовали их. По его почину созданы Детская больница «Окрю», НИИ онкологии молочной железы при Пхеньянском роддоме, Объединенная офтальмологическая больница «Рюгён», Одонтологическая больница «Рюгён» и другие медицинские учреждения со сверхсовременным оборудованием, чтобы люди более полно наслаждались благами системы бесплатного медобслуживания. Сейчас в КНДР, по инициативе Ким Чен Ына, реализуется грандиозная программа по возведению новых жилых домов, современной конструкции, во всех районах и бесплатное предоставление их населению. Так, в течение 5 лет с нынешнего года, в столице Пхеньян, предусмотрено построить жилые дома на 50 тыс. квартир в Комдоке, на периферии с рудником, – жилые дома на 25 тыс. квартир.

Фото: предоставлено КНДР

Следует обратить внимание на то, что такой сложный проект реализуется сейчас отнюдь не в благополучной обстановке. Глобальный кризис здравоохранения, продолжение крайне жестких санкций со стороны враждебных сил – все это создает суровую ситуацию, но ничуть не влияет на непоколебимость воли ТПК и ее готовность самоотверженно служить народу. Вполне закономерно, что ТПК, несмотря на такие свирепые исторические бури, уверенно продвигается вперед от победы к победе, при этом пользуясь абсолютной поддержкой и доверием народа.