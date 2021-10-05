Студент признался в хищении денег у 20 пенсионеров в Иркутске Фото: Евгения ГУСЕВА

Иркутские полицейские задержали трех предполагаемых аферистов, которые похищали деньги у пожилых людей при помощи известной схемы – звонка от попавшего в беду «родственника», которому срочно нужна финансовая помощь. В автомобиле у вероятных мошенников при задержании нашли более 1, 7 миллиона рублей.

- На прошлой недели в отделения полиции обратились 15 пожилых иркутян, которые рассказали, что попались на уловки мошенников, - поясняют в ГУ МВД РФ по Иркутской области. – Им звонили якобы родственники или близкие, утверждали, что попали в ДТП.

На том конце провода «дочка», «внучка», «внук», «сын» молили о помощи. Трубка в некоторых случаях потом передавалась аферисту, представлявшегося следователям. Он говорил, чем может обернуться данная авария и лучше все «уладить», а именно собрать все деньги, что есть, завернуть в постельное белье или полотенце и передать водителю, который к ним подъедет. Но иногда этого и не требовалось, запаниковавшие родители и бабушки-дедушки готовы были сразу отдать все, что имели. Так, добычей преступников становились суммы от 50 до 350 000 рублей.

- Зазвонил домашний телефон, я услышала плач, голос был похож так на голос дочери, - рассказывает одна из пострадавших. - "Мама, я попала в ДТП, по моей вине сильно пострадала девушка-водитель, только передайте деньги водителю и скажите "передайте моей дочери вещи". Не говорить, что деньги, чтобы водитель совсем не знал, что там деньги.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Началось расследование, которое скоро дало результаты. Вероятно, водители действительно не знали, что везут. Так, один из "курьеров" рассказал, что ему поступила заявка "доставка от двери до двери".

- Женщина пожилая вышла отдала мне сумку тряпочную, - рассказывает автомобилист. - Я поехал на другой адрес. Он подошел, я ему отдал сумку, он мне заплатил за доставку.

Кстати, в машине у задержанных студентов также нашли полотенца. Вероятно, в них также заворачивались родственниками собранные суммы. Один из подозреваемых – 20-летний учащийся одного из вузов – уже во всем признался. Оказалось, что пострадавших больше – двадцать.

Признавшийся находится под стражей. Причастность двух остальных задержанных к данным мошенничествам проверяется.

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