12 пенсионеров за неделю обманули аферисты в Иркутске, притворяясь внучками и сыновьями пострадавших

12 пенсионеров за неделю обманули аферисты, притворяясь внучками и сыновьями пострадавших Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Иркутске за неделю мошенники похитили деньги у 12 пенсионеров. Аферисты по телефону представляются внучками или сыновьями пожилых людей, а затем просят деньги в займы. Как только жертва соглашается передать родственнику крупную сумму, к ней отправляют "курьера". Обязательное требование - завернуть купюры в ткань и только потом передать водителю. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Так, сегодня утром в дежурные части полиции в Иркутске обратились сразу две жительницы Свердловского округа преклонного возраста. Одна из них, 80-летняя пенсионерка, лишилась 300 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве. - Ей на стационарный телефон позвонил мужчина, представился ее сыном, якобы попавшим в аварию и получившим травму губы. В дальнейшем с ней разговаривали аферисты, выдававшие себя за сотрудников правоохранительных органов.

Пожилую женщину напугали тем, что по вине ее сына пострадали люди. Лжеполицейские сказали собрать простыню, полотенце и миллион рублей в пакет и передать подъехавшему "курьеру". У сибирячки при себе было только 300 тысяч, но злоумышленники уверили, что этого хватит.

Только после того, как женщина и ее муж передали деньги курьеру на белой машине, супруги решили связаться с сыном. Выяснилось, что с мужчиной все в порядке и в аварию он не попадал.

82-летняя иркутянка "подарила" 50 тысяч рублей лжевнучке. Мошенники по телефону сообщили женщине, что по вине ребенка произошло ДТП. Аферист представился правоохранителем и рассказал, что если пожилая сибирячка заплатит за лечение пострадавшей, ее внучка избежит уголовного наказания. Передав через дочь сверток с деньгами, иркутянка связалась с родственниками и поняла, что стала жертвой обмана.

Полиция возбудила ряд уголовных дел. Сыщики устанавливают личности злоумышленников.

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