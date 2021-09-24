Появилось видео, как иркутянин вонзил нож в шею покупателю супермаркета Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Появилось видео с камер наблюдения, на которых запечатлен момент нападения иркутянина на покупателя супермаркета. Подозреваемый вонзил нож в шею незнакомому мужчине после конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Подозреваемым оказался 56-летний житель Ангарска, - говорят полицейские. – Мы изучили записи камер видеонаблюдения. Конфликт между покупателями возник около 9 часов вечера на кассе и продолжился на улице возле супермаркета.

Сейчас пострадавший уже выписан из больницы, а ангарчанину грозит до 8 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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