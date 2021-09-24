Сибиряк порезал ножом иркутянина после конфликта в супермаркете

Сибиряк порезал ножом иркутянина после конфликта у кассы супермаркета Фото: Ольга Крыльцова

Во время конфликта между покупателями у одного из супермаркетов Иркутска пострадал 33-летний мужчина. Его с ножевым ранением в области шеи доставили в больницу. Оппонента задержали сотрудники ППС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Подозреваемым оказался 56-летний житель Ангарска, - говорят полицейские. – Мы изучили записи камер видеонаблюдения. Конфликт между покупателями возник около 9 часов вечера на кассе и продолжился на улице возле супермаркета.

Сейчас пострадавший уже выписан из больницы, а ангарчанину грозит до 8 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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