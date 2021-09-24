В Иркутске разыскивают жителя Бурятии, который украл у друга телефон Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске сотрудники полиции разыскивают жителя Бурятии, который подозревается в похищении телефона у своего друга. Известно, что Баир Бальжинимаев был ранее судим. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как он сам пояснил сыщикам, устройство популярной марки предыдущих поколений он взял у товарища, а в последующем сбыл его в скупке товаров, - рассказали в ведомстве.

Позже мужчина перестал выходить на связь с товарищами и следствием. Сегодня о его местонахождении ничего неизвестно.

Людей, которые владеют какой-либо информацией о том, где находится Баир Бальжинимаев, просят сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции 1 межмуниципального управления МВД России "Иркутское".

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