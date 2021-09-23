Несколько водителей общественного транспорта оштрафовали в Иркутске после видео в соцсетях

Водителей общественного транспорта оштрафовали в Иркутске после видео в соцсетях Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Во время мониторинга соцсетей сотрудники ГИБДД выявили сразу несколько нарушений ПДД водителями общественного транспорта. Их «маневры» были зафиксированы видеокамерами в едущих рядом автомобилях, владельцы которых потом выложили видеокадры в социальные сети. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- Все нарушители признали свою вину и раскаялись, - говорят полицейские. - Сотрудники Госавтоинспекции составили необходимые административные материалы.

Также с нарушителями провели беседы об опасности таких стилей вождения.

Читайте также:

Уголовное дело возбуждено после ДТП со школьным автобусом в Иркутской области. Предварительно авария случилась во вине водителя автобуса, который не уступил дорогу УАЗику (подробности)

Посылку с 308 запрещенными таблетками из Нью-Йорка изъяли у ангарчанина. Препарат содержит сильнодействующее вещество (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08