Уголовное дело возбуждено после ДТП со школьным автобусом в Иркутской области

После удара автобус перевернулся. Фото: прокуратура Иркутской области

22 сентября для учеников 2, 4 и 9 классов школы из поселка Ангарский Аларского район запланировали небольшое путешествие. Ребята в сопровождении двух учителей отправились на школьном автобусе на экскурсию. Школьники отправились в Кутулик в местный музей Вампилова. Дорога - около 40 километров по трассе «Сибирь». Кто-то из учеников, которая время в пути, сидел в соцсетях в телефоне, кто-то общался с соседом, а кто-то просто дремал. Внезапно на 1712 километре уже при подъезде к Кутулику автобус сотряс мощный удар. Пассажиры даже ничего не успели понять, как ПАЗик перевернулся и оказался на боку.

Чтобы выбраться из салона, дети и взрослые, как могли, помогали друг другу. Эвакуировавшись, увидели в нескольких метрах искореженный УАЗик.

- Пострадал один ребенок, двое взрослых сопровождающих, а также водитель УАЗа, - по горячим следам сообщили итоги аварии полицейские. – Помощь им оказали прибывшие врачи скорой помощи.

Однако уже к вечеру информация изменилась: к врачам обратились еще трое детей, а на следующее утро количество пострадавших увеличилось уже до 11 человек.

- Среди них 7 детей, - комментируют в минздраве Приангарья. – Четверо человек отправили в Черемховскую больницу, но позже один отказался от госпитализации. Сейчас в больнице трое, один из них в тяжелом состоянии, у двоих травмы средней тяжести.

Официально причины ДТП еще не озвучили. От источника «Комсомолке» стало известно, что предположительно виновником аварии стал водитель школьного автобуса. Вероятно, он не уступил дорогу УАЗику. Все подробности вместе с полицейскими сейчас выясняют следователи и прокуратура.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Дело находится на контроле председателя СК России Александра Бастрыкина.

Прокомментировал аварию на своей странице в соцсети и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, один из взрослых пострадавших находится в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней степени тяжести.

- Необходимо досконально разобраться в причинах аварии, - добавил Игорь Кобзев. – Известно, что автобус был новый.

Вопросов пока больше, чем ответов. Помимо виновника аварии, предстоит узнать, в каком техническом состоянии находился автобус и проходил ли водитель осмотр перед выходом в рейс.

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